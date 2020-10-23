«В папахе и маске»: Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем

Дуэль взглядов. Фото: ufc.com

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 254. При чем чемпион явился на церемонию в своем фирменном стиле: в папахе и топлесс. Интересным дополнением к его образу стала специальная маска, придающая дагестанцу некоторое сходство с героем DC Бэйном.

Дела чемпиона совсем не так безоблачно, как могло показаться: на взвешивании Нурмагомедов поднялся на помост лишь при помощи сотрудников сцены, а вес сделал с трудом, сняв нижнее белье. Отметим, что перед схваткой с Порье Хабибу тоже пришлось раздеваться донага, что не помешало ему одержать уверенную победу. Уроме того, у дагестанца будет два дня на восстановление и набор веса.

Джастин Гэтжи сделал тот же минимальный вес в 155 фунтов куда как легче. Американец смотрится бодро и, кажется, полностью готов бросить вызов действующему чемпиону. Отметим, что эксперты считают его главным преимуществом потрясающие навыки нокаутера и прекрасную борьбу, в которой, хотя бы первое время, Джастин не должен существенно проигрывать своему оппоненту.

План Хабиба основывается на главной слабости Гэтжи — не слишком большой выносливости. Чемпион заявил, что «готов 100 раз проходить ему в ноги», пока американец не утомится. И после 2-3 раунда добить дерзкого претендента на пояс.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби. Ориентировочное время начала поединка по Москве — 23:00.

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