«Бросилась помогать на автомате»: летевшая рейсом «Москва-Махачкала» реаниматолог спасла жизнь пассажиру

Происходящее сняли на видео

На борту «Москва-Махачкала» пассажир-реаниматолог из Дагестана спасла женщину с инфарктом. Рейс «DP 192» уже поднялся на высоту 10 тысяч метров, когда стюардесса внезапно объявила по громкой связи: «Требуется врач! Есть ли такой в самолете?» Очевидец рассказывает, после этого женщина впереди него бросилась помогать, как на автомате.

- Сидевшая передо мной женщина неожиданно резко — на автомате, вскочила с кресла и рванула для оказания медицинской помощи. За ней встал ещё молодой человек в костюме, тоже хотел помочь. Через пять минут, вглядываясь в гущу событий, я вдруг узнал в этой «рванувшей с места» женщине свою соседку! Она работает реаниматологом в городе Избербаш, - делится с земляками в сообществе Instagram житель Дагестана Тамерлан Агасси.

После оперативно проведенных врачом реанимационных действий пассажирка пришла в себя. «Она стала причиной возвращения к жизни той женщины!», - подчеркивает очевидец.

Кстати, в прошлом году 16-летний мальчик Богдан Рудник спас пассажира на борту самолета «Сочи-Москва». Школьник точно так услышал сообщение стюардессы про срочную необходимость оказать медицинскую помощь мужчине, которому резко поплохело. Богдан как раз учился в медицинском классе московской школы 1573.

- «По предложению Богдана, командир корабля принял решение экстренной посадки в Воронеже, - писала в соцсетях мама мальчика Илона Рудик. - Пока два бортпроводника, Богдан и еще один пассажир боролись за жизнь человека, самолет приземлился. Все облегченно вздохнули. Богдана поздравили с первой спасенной жизнью, если бы не его действия, пассажир не долетел бы до реанимации».