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Коронавирус Covid-19

Ветеран из Кисловодска потратил 300 тысяч рублей на лечение от коронавируса

Мужчина написал открытое обращение главе города, описав всю ситуацию
Ольга ОСТРОВСКАЯОльга ОСТРОВСКАЯ
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Ветеран труда не смог получить помощь медиков и лечился сам, за свои деньги

Ветеран труда не смог получить помощь медиков и лечился сам, за свои деньги

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы вылечить семью от коронавируса житель Кисловодска Николай Кузнецов потратил порядка 300 тысяч рублей. Ветеран труда, журналист и мастер спорта по легкой атлетике написал открытое письмо главе города. Он сообщил, что не смог добиться помощи от медиков.

По словам мужчины, его семья из пяти человек заболела. Но дозвониться в поликлинику они не смогли. Неделю телефон был бесконечно занят.

— На 200-тысячный город один номер! Неужели нельзя поставить многоканальный? Складывается впечатление, что там просто снимают трубку, чтобы отделаться от назойливых клиентов, — пишет в обращении Кузнецов.

К счастью, среди друзей семьи оказался врач. Он подтвердил, что у Кузнецова и домочадцев коронавирус. Спасаться пришлось самим, в домашних условиях, приобретая все медикаменты на «кровные».

Николай Кузнецов

Николай Кузнецов

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Сыновья покупали в Москве дорогие препараты, еле нашли медсестру, которая приезжала к нам и делала капельницы. 40 капельниц по 2000 рублей каждая. Другая знакомая медсестра делала всем по 20 уколов в живот и причинное место. Тоже за деньги. Компьютерная томография по 3500 рублей. УЗИ — 1600. И все за свой счет! — жалуется Николай.

Благодаря своевременному лечению трое членов семьи Кузнецова уже выздоровели. Но какой ценой! Семейный бюджет «похудел» на 300 тысяч рублей. И это не конец — ветеран продолжает курс лечения.

— Каждый из нас похудел на 6-8 кг . Болезнь протекает ужасно! Ни аппетита, ни сна ночью. Из самых неприятных симптомов — температура, надрывной кашель, рвота, постоянные скачки давления. Разве такую жизнь я заслужил на старости лет? Никому нет дела до стариков! — резюмировал Николай Кузнецов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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