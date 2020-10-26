Ставропольский филиал РАНХиГС о предписании Роспотребнадзора к проведению физкультуры

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В целях предупреждения распространения COVID-19, Роспотребнадзор ввел ряд ограничительных мер и выпустил рекомендации для вузов, где руководителям высших учебных заведений предписано предусмотреть проведение дисциплины «Физическая культура и спорт» максимально на свежем воздухе, исходя из погодных условий, сократив количество занятий в спортивном зале.

При данных обстоятельствах преподавание учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» в вузах предполагает кардинальное изменение содержания, организации и проведения занятий, формирование мотивации к осознанной двигательной активности.

Одним из решений этого вопроса становятся занятия физическими упражнениями, направленные не на достижение спортивных результатов, а на повышение оздоровительного воздействия их на организм.

- В Ставропольском филиале РАНХиГС учебные занятия по физической культуре на открытом воздухе, проводятся с соблюдением требований и норм к постепенному увеличению трудности упражнений, объему и интенсивности физических нагрузок, способствуют функциональному совершенствованию организма, его закаливанию, повышению сопротивляемости простудным заболеваниям и формированию основ здорового образа жизни. К 18-19 годам студенты вырабатывают свой индивидуальный стиль двигательной активности, в это время закладывается фундамент здоровья и образованности молодого поколения, что во многом определяет работоспособность и эффективность всей их последующей профессиональной деятельности, - отмечает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Зоя Сапронова.