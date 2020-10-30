ДТП в Ставропольском крае: статистика аварий за сентябрь 2020 года

Смертность на дорогах региона выросла почти на 30% Фото: Мария ЛЕНЦ

Число ДТП в Ставропольском крае, в которых пострадали люди, в сентябре 2020 уменьшилось на 3,1% относительно аналогичного периода за 2019 год. Однако смертность выросла почти на 30%. "КП" изучила главные данные об аварийности на Ставрополье.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДТП

Всего на Ставрополье в сентябре зафиксировали 271 ДТП, в которых пострадали 348 человек, а погибли - 34.

По количеству аварий с жертвами:

1. Ставрополь - 67;

2-3. Шпаковский район - 15;

2-3. Предгорный район - 15;

4. Георгиевский городской округ - 14;

5. Изобильненский городской округ - 13;

6-8. Буденновский район - 12;

6-8. Минераловодский городской округ - 12;

6-8. Кисловодск - 12;

9. Пятигорск - 10;

10. Благодарненский городской округ - 9.

По числу пострадавших:

1. Ставрополь - 84;

2. Предгорный район - 23;

3. Минераловодский городской округ - 22;

4. Шпаковский район - 21;

5. Георигиевский городской округ - 19.

По три летальных исхода в авариях зафиксировали в Ставрополе, Кочубеевский, Шпаковский и Буденновский районы, а также в Благодарненском и Минераловодском округах. По два - в Кисловодске, Ипатовском и Новоалександровском округах.

Где на Ставрополье в ДТП умерло больше людей, чем в аналогичный период 2019 года. Фото: скриншот

НАРУШЕНИЕ ПДД

По видам ДТП:

1. Столкновение - 120;

2. Наезд на пешехода - 66;

3. Съезд с дороги - 32;

4. Наезд на препятствие - 23.

Все точки, где в Ставрополе произошли аварии с пострадавшими в сентябре 2020 года. Выделенные черным точки - ДТП со смертельным исходом

По нарушению ПДД:

1. Несоблюдение очередности проезда перекрестков - 63;

2. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 39;

3. Неправильный выбор дистанции - 27;

4. Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 23;

5. Несоответствие скорости конкретным условиям движения - 14;

6. Превышение установленной скорости движения - 13;

7. Выезд на полосу встречного движения - 11.

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

59 детей пострадали в ДТП в сентябре (трое погибли), из них 44-м нет и 16 лет.

15 водителей скрылись с места аварии, в которой были 14 пострадавших или двое умерших.

62 пешехода пострадали в дорожных происшествиях. Под колесами погибли еще 9 человек.

48 аварий были на федеральных трассах, 65 - на региональных и межмуниципальных дорогах, 144 - на дорогах местного значения.

88 ДТП случилось ночью (113 пострадавших и 16 погибших), 183 - днем (235 раненных и 18 скончавшихся).

6 человек пострадали в самом массовом ДТП на Ставрополье. Всего в аварии были семь участников движения.

КАК НЕ ПОПАСТЬ В АВАРИЮ

- С детьми проделана большая работа. На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега, - сказал в эфире Радио "Комсомольская правда" врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь.