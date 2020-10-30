ДТП в Ставропольском крае: статистика аварий за сентябрь 2020 года

Смертность на дорогах региона выросла почти на 30%
Фото: Мария ЛЕНЦ
Число ДТП в Ставропольском крае, в которых пострадали люди, в сентябре 2020 уменьшилось на 3,1% относительно аналогичного периода за 2019 год. Однако смертность выросла почти на 30%. "КП" изучила главные данные об аварийности на Ставрополье.
ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДТП
Всего на Ставрополье в сентябре зафиксировали 271 ДТП, в которых пострадали 348 человек, а погибли - 34.
По количеству аварий с жертвами:
1. Ставрополь - 67;
2-3. Шпаковский район - 15;
2-3. Предгорный район - 15;
4. Георгиевский городской округ - 14;
5. Изобильненский городской округ - 13;
6-8. Буденновский район - 12;
6-8. Минераловодский городской округ - 12;
6-8. Кисловодск - 12;
9. Пятигорск - 10;
10. Благодарненский городской округ - 9.
По числу пострадавших:
1. Ставрополь - 84;
2. Предгорный район - 23;
3. Минераловодский городской округ - 22;
4. Шпаковский район - 21;
5. Георигиевский городской округ - 19.
По три летальных исхода в авариях зафиксировали в Ставрополе, Кочубеевский, Шпаковский и Буденновский районы, а также в Благодарненском и Минераловодском округах. По два - в Кисловодске, Ипатовском и Новоалександровском округах.
Где на Ставрополье в ДТП умерло больше людей, чем в аналогичный период 2019 года. Фото: скриншот
НАРУШЕНИЕ ПДД
По видам ДТП:
1. Столкновение - 120;
2. Наезд на пешехода - 66;
3. Съезд с дороги - 32;
4. Наезд на препятствие - 23.
Все точки, где в Ставрополе произошли аварии с пострадавшими в сентябре 2020 года. Выделенные черным точки - ДТП со смертельным исходом
По нарушению ПДД:
1. Несоблюдение очередности проезда перекрестков - 63;
2. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 39;
3. Неправильный выбор дистанции - 27;
4. Нарушение правил проезда пешеходного перехода - 23;
5. Несоответствие скорости конкретным условиям движения - 14;
6. Превышение установленной скорости движения - 13;
7. Выезд на полосу встречного движения - 11.
ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ
59 детей пострадали в ДТП в сентябре (трое погибли), из них 44-м нет и 16 лет.
15 водителей скрылись с места аварии, в которой были 14 пострадавших или двое умерших.
62 пешехода пострадали в дорожных происшествиях. Под колесами погибли еще 9 человек.
48 аварий были на федеральных трассах, 65 - на региональных и межмуниципальных дорогах, 144 - на дорогах местного значения.
88 ДТП случилось ночью (113 пострадавших и 16 погибших), 183 - днем (235 раненных и 18 скончавшихся).
6 человек пострадали в самом массовом ДТП на Ставрополье. Всего в аварии были семь участников движения.
КАК НЕ ПОПАСТЬ В АВАРИЮ
- С детьми проделана большая работа. На каждом мероприятии мы вручаем им ленты со светоотражающими элементами. Дети понимают, о чем идет речь. А вот взрослые - еще не в полной мере. Особенно бабушки и дедушки, это для них новое. Но когда мы разъясняем, зачем это нужно - они охотно этим пользуются. [...] Водителям в осенний период надо заранее переходить на спокойный и мягкий режим управления. Дороги влажные, тормозной путь удлиняется. Поэтому стоит вовремя сменить резину. Не ждите первого снега, - сказал в эфире Радио "Комсомольская правда" врио начальника отдела ГИБДД по городу Ставрополь Сергей Бубырь.