Засуха на Ставрополье 2020: дальше будет только хуже

Аномалия бьет по сельскому хозяйству края Фото: Надежда ДАЦЮК

В 2020 году в Ставропольском крае ни в один из месяцев лета не выпала средняя норма осадков, а уже в июне пришла аномальная жара до +40 градусов. Засуха установилась практически на всей территории. Из-за нее в крае начались пыльные бури, каких синоптики не припомнят.

– На северо-западе в селе Дивном в июле выпало 37% осадков от климатической нормы, в августе 3,4% - это 1,5 мм, даже землю не промочило, а в сентябре вообще 0%! Суммарно за июль-сентябрь - 16% от климатической нормы плюс два абсолютно засушливых месяца, - рассказывает ведущий метеоролог Ставропольского Гидрометцентра Галина Бадахова. - Похожая картина в Благодарном, где в июле выпало 8,8 мм осадков - это 17% от нормы, в августе 4,2 мм (7,8%), сентябре 0,4 мм (1,2%). Всего за три месяца менее 10% климатической нормы.

Бадахова уверена, что жара и засуха стали для Ставрополья долговременной тенденцией:

- Такие длительные и масштабные засухи в крае наблюдались последний раз в 2012 и в 2015 году. И дальше будет только хуже, регион ждет увеличение повторяемости и интенсивности засушливых явлений из-за недостаточного количества влаги.

По данным министерства сельского хозяйства СК, прошедших в октябре дождей мало для прорастания зерна и всходов озимых культур.

- 8 мм осадков являются неэффективными для прорастания культур из-за длительной засухи, - говорится на сайте ведомства.

– В 2019 году собрали 337,7 тысячи тонн зерна и бобовых, а в 2020 году из-за почвенной засухи - всего 119 тысяч, - рассказывает Вячеслав Гладченко, главный специалист управления сельского хозяйства Благодарненского городского округа, где было самое засушливое лето. - Рассчитывали собрать 95 тысяч тонн озимых, но 35 тысяч списали из-за полной гибели. Говорят, похожее произошло в 1974 году, я же за всю свою жизнь вижу такое впервые. В 2020 году у нас из годовой нормы 400 мм осадков выпало лишь 165 мм, в прошлом году - 260 мм. Что мы имеем: запас влаги в почве ниже критического по паровому предшественнику под озимые культуры. Перспективы на будущее совсем безрадостные.

Для посевов, которые не успели хорошо укорениться, большую опасность представляют пыльные бури, выдувающие самый богатый гумусом верхний слой почвы - мелкозем.

В восточных районах – Туркменском, Левокумском, Нефтекумском, пыльная буря затрудняла движение транспорта. Фото: СОЦСЕТИ

По данным министерства сельского хозяйства Ставрополья, 11% сельскохозяйственных организаций и 25% КФХ потеряли больше 50 процентов урожая. В целом же по региону зерновых и зернобобовых культур по сравнению с прошлым годом собрали меньше на 35 процентов, а урожайность упала на четверть – до 25,2 центнеров с гектара.

КСТАТИ

А как боролись с засухой раньше?

До 1999 года специалисты «Ставропольского научно-производственного физического центра» — сегодня это «Ставропольская военизированная служба», боролись не только с градом, но и с засухой, искусственно вызывая дождь в засушливых районах с помощью распыления на облака реагента «йодистое серебро».

Один из физиков центра Роберт Закинян рассказал «Комсомолке», что их упразднили больше 20 лет назад из-за дороговизны обслуживания инфраструктуры: самолета АН-12, радиолокатора в аэропорту и так далее. И теперь для вызывания дождя в регион периодически приглашают группу из Центральной метеорологической лаборатории в Москве, как это было в мае 2020 года. Но поскольку работа проводится разово, а не системно, эффективность оставляет желать лучшего.