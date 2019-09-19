2019-09-19T18:48:54+03:00
Реклама

Как разместить рекламу в газете "Комсомольская правда" на Северном Кавказе

Наши тарифы, возможности, скидки
Поделиться:
Тарифы на размещение коммерческой информацииТарифы на размещение коммерческой информации
Изменить размер текста:

Общенациональная ежедневная газета "Комсомольская правда" на Северном Кавказе

Регион распросранения: Ставрополь, Ставропольский край, Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Дагестан

Тираж: ежедневная "КП" на Северном Кавказе" - 5600 экземпляров, "толстушка" - 28 000.

Тарифы на размещение коммерческой информации

Тарифы на размещение коммерческой информации

Тариф на размещение коммерческой информации

действительны с 01.01.2019 г.

Наценки

За размещение под редакционной

рубрикой..............................................30%

За размещение вне рекламного

блока (вынос)....................................25%

*В стоимость включены 5 экз. издания

Где нас найти

Служба рекламы "КП на Северном Кавказе": г. Ставрополь, ул. Доваторцев 30 б, 3-й этаж, тел.: (8652) 95-11-90, 95-11-95, 95-11-99. E-mail: advert.stav.@phkp.ru

Еще больше материалов по теме: «Реклама Северный Кавказ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24