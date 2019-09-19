Как разместить рекламу в газете "Комсомольская правда" на Северном Кавказе
Общенациональная ежедневная газета "Комсомольская правда" на Северном Кавказе
Регион распросранения: Ставрополь, Ставропольский край, Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Дагестан
Тираж: ежедневная "КП" на Северном Кавказе" - 5600 экземпляров, "толстушка" - 28 000.
Тарифы на размещение коммерческой информации
Тариф на размещение коммерческой информации
действительны с 01.01.2019 г.
Наценки
За размещение под редакционной
рубрикой..............................................30%
За размещение вне рекламного
блока (вынос)....................................25%
*В стоимость включены 5 экз. издания
Где нас найти
Служба рекламы "КП на Северном Кавказе": г. Ставрополь, ул. Доваторцев 30 б, 3-й этаж, тел.: (8652) 95-11-90, 95-11-95, 95-11-99. E-mail: advert.stav.@phkp.ru
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