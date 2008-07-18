Едем в Кисловодск за здоровьем без путевки

Один из самых крупных в Европе красавец-парк, высаженный больше ста лет назад по склонам местных гор. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ударим по болячкам климатолечением

Именно в Кисловодске сочетание трех составляющих - солнце, воздух и вода - дают оптимальные результаты лечения. В богатом на зелень городе КМВ показано много гулять. Для этого оборудованы терренкуры. Больным прописывается дозированная ходьба - чередование ходьбы по ровному месту и пересеченной местности по принципу постепенного наращивания темпа. Терренкур имеет переменный угол наклона и тренирует сердце и сосуды. В совокупности с целебным воздухом организм снабжается энергией для вывода потревоженных шлаков.

Курортный парк Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В кисловодских парках применяются 6 маршрутов терренкура протяженностью от 1700 м до 6000 м с 3 контрольно-наблюдательными пунктами. Опытные отдыхающие используют станции для тренировки в режиме «рваный ритм», то есть от станции к станции идут быстро, а затем медленно.

Маршруты разбиты на станции, расположенные через 100 м друг от друга. На каждой станции указаны ее номер, протяженность маршрута от начального пункта, угол подъема, высота над уровнем моря.

Долина роз Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В нижней части парка гуляют в основном те, кому врач не рекомендовал спортивные маршруты, а также те, у кого в этот день есть нарзанная ванна. Погружаться в нарзан рекомендуется в спокойном, умиротворенном состоянии. Прогулки совершаются до 34-й станции маршрута № 2, откуда в вагончике по канатной дороге желающие поднимаются до Синих камней. Возвращаться следует по маршруту № 3.

Если вдруг почувствовали себя плохо, остановитесь в одном из трех контрольных врачебных пунктов: в Нарзанной галерее, Храме воздуха или Красном солнышке. Там дежурные врачи проверят переносимость прогулки.

Где же кружка?

Кисловодские нарзаны принадлежат к бальнеологической группе углекислых вод сульфатно-гидрокарбонатного магниево-кальциевого состава. Три типа этих вод: нарзан, доломитный нарзан и сульфатный нарзан используются в виде ванн, питьевого лечения и розлива в бутылки под названием «Нарзан». Бурлящий от углекислоты «холодный кипяток» придает сил и бодрости.

Знаменитая достопримечательность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Курсовка - сестра путевки

Если денег на санатории нет, а отдохнуть и пролечиться хочется, то прямо с вокзала отправляемся в Курортную поликлинику (Вокзальная, 2; (87937) 2-17-96 или ЛПО «Кисловодская бальнеогрязелечебница», Курортный проспект, 10, (87937) 2-68-16. Пять минут ходьбы, и вы - в кабинете врача, который назначит вам курсовку на 12, 18 или 21 день. Курсовки, само собой, бывают разные, в зависимости от процедур и условий - с проживанием и без, с питанием и без оного. Соответственно и стоимость будет варьироваться.

К слову, назначение на лечение вам могут прописать и в городе, из которого вы выезжаете. Но визитом к местному врачу все же пренебрегать не стоит. Помните: минеральная вода может нанести существенный вред, если ее принимать без назначения!

Курсовки можно приобрести во многих санаториях Кисловодска, но не во всех!

В Кисловодске очень зелено весной и летом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В санаториях можно купить сразу пакетом проживание, питание и лечение. Или платить за процедуры отдельно. Есть старые и современные здравницы. Так что цены очень отличаются. Средняя стоимость отдыха с лечением - 3600 рулей в сутки. Есть вариант заселиться в гостиницу и платить только за проживание, бесплатно оздоравливаясь в Национальном парке и бюветах с минералкой. Только имейте ввиду, что жить в отеле в центре Кисловодска дороговато (до 5500 рублей за ночь). Город небольшой, можно смело бронировать номер и подальше от курортного бульвара. А еще лучше - снимать комнату или квартиру у частника.

Сюда едут за здоровьем! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Все санатории и пансионаты города*

В Кисловодске больше 40 санаториев. Но, к сожалению, не во все из них можно приобрести курсовку. Надо отдельно звонить и договариваться. В Кисловодске есть санатории от эконом-класса, где среднесуточная стоимость на одного человека не превышает 1200 р., до комфортабельных здравниц европейского класса (от 2500 р. в сутки на человека). Вне зависимости от стоимости и уровня санатория, все они специализируются на 3 основных профилях: сердечно-сосудистая система, нервная система и органы дыхания.

Санатории и пансионаты

1. «Арника», пр-т Ленина, 18. тел. 9-70-50

2. «Белая Дача» пр-т Ленина, 12. тел. 9-70-34

3. «Санаторий Вилла Арнест» ул. Прудная, 107. тел. 3-03-00

4. «Виктория», ул. Кирова, 12. тел. 9-42-50

5. «Главные нарзанные ванны», Курортный б-р, 4. тел. 9-70-98

6. «Санаторий им. А.М. Горького», ул. Володарского, 8. тел. 2-78-09

7. «Джинал», ул. ул. Пятигорская, д. 4. тел. 6-76-64

8. «Им. Димитрова», ул. Ленина, 30. тел. 6-52-70

9. «Жемчужина Кавказа», ул. Мира, 1/3, тел. 3-94-54, 3-01-10

10. «Долина Нарзанов», ул. Урицкого, д. 1. тел. 6-75-78

11. «Заря», ул. Прудная, 107, тел. 3-91-79

12. «Кавказ», ул. Ярошенко, 11. тел. 3-02-43

13. «Луч», ул. Коминтерна д. 10. тел. 2-02-72

14. «Москва», пр. Дзержинского, 50, тел. 6-52-57

15. «СКССРЦ МЧС России», пр. Победы, д. 24. тел. 5-13-59

16. «Кисловодск», ул. С. Перовской, 17, тел. 6-56-10

17. «Им. Кирова», пр. Ленина, 23, тел. 2-50-04

18. «Колос», пер. Яновского, 7, тел. 3-11-12

19.«Крепость», ул. Мира, 9, тел. 3-71-35

20. «Кругозор», ул. К. Цеткин, 2, тел. 6-74-13

21. «Нарзан», Курортный бульвар, 19. тел. 2-04-75

22. «Им. Орджоникидзе», пр. Ленина, 25. тел. 6-52-56

23. «Пикет», гора Пикет. тел. 3-02-94

24. «Плаза», пр. Ленина, д. 26-28. тел. 9-34-00

25. «Радуга», ул. Желябова, 7, тел. 3-03-49

22. «Родник», ул. Профинтерна, 50, тел. 3-13-11

23. «Россия», ул. Декабристов, 2, тел. 6-51-06

24. «Им. Семашко», ул. Семашко, 2, корп. 12. тел. 2-96-14

25. «Самара», ул. Авиации, 12, тел. 3-78-36

26. «Семицветик», ул. Межинского, 20. тел. 5-60-69

27. «Солнечный», ул. Куйбышева, д. 66. тел. 7-97-37

28. «Смена», пр. Дзержинского, 18, тел. 2-96-00

29. «Узбекистон», пр. Мира, 21. тел. 3-10-91

30. «Центральный военный санаторий», пр. Дзержинского, д. 16. тел. 2-32-53

31. «Центросоюз-Кисловодск», ул. Володарского, д. 12. тел. 2-67-72

32. «Целебный нарзан», ул. Желябова, 5, тел. 6-63-06

33. «Электроника», ул. Желябова, 14, тел. 6-73-80

34. «Элита», ул. Линейная, д. 8. тел. 2-21-10

35. «Эльбрус», ул. Профинтерна, 33, тел. 3-06-15

36. Курортная больница, ул. Хмельницкого 3. тел. 2-39-07

37. Кисловодская клиника, ул. Ярошенко, 5. тел. 2-96-00

38. Клиника «Вертебро», ул. Кирова,1. тел. 8 (800) 505-80-63

39. «Октябрь», ул. Герцена, 9. тел. 2-39-59

40. «Фаворит», пр. Ленина, 36. тел. 2-77-29

41. «Факел», ул. Коминтерна, 6, тел. 3-30-15

42. «Сосновый бор» (Детский оздоровительный лагерь), ул. Гагарина, 98. тел. 3-03-21

Код города (87937)

КСТАТИ

В Кисловодск едут, чтобы поправить здоровье после коронавируса. Многие здравницы предлагают специальный лечебный курс, направленный на восстановление полноценной работы нервной, сердечно-сосудистой систем и органов дыхания. Климат и природные особенности курорта позволяют стабилизировать эмоциональное состояние и вернуть былую активность.

Новый бювет источника «Нарзан». Курортный бульвар.

Доломитный и сульфатный нарзаны. Нормализуют водно-солевой обмен, вызывают послабление кишечника и высокий диурез и в общем комплексе лечебных мероприятий (двигательный режим, водные процедуры, диета) дают значительное снижение веса больных.

Питьевой бювет «Желябовский». Ул. Желябова.

Сульфатный нарзан. Содержит биологически активные микроэлементы железа, цинка, марганца. Вызывает благоприятные сдвиги во всех видах обмена - белкового, углеводного и водно-солевого. Меняет газообмен и кислотно-щелочное равновесие. Лечит диабет, подагру, желчно-каменную и почечно-каменную болезни.

Нарзанная галерея. Проспект Карла Маркса.

Доломитные и сульфатные нарзаны (сульфатные ионы снижают желудочную секрецию, ускоряют эвакуацию пищи из желудка в кишечник, оказывая послабляющее действие. Также ускоряют образование и выведение желчи из печени в двенадцатиперстную кишку. В сочетании с ионами кальция выводят вредные вещества и примеси из организма