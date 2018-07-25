2018-07-25T15:45:56+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов выпустит собственные духи

Помогут спортсмену в производстве французские парфюмеры
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов выпустит собственные духиХабиб Нурмагомедов выпустит собственные духи
Изменить размер текста:

Знаменитый дагестанский боец, чемпион мира по смешанным единоборствам, Хабиб Нурмагомедов рассказал в соцсетях о грядущем выпуске собственной эксклюзивной серии духов.

- Парфюмерная продукция будет производиться совместно с одним из ведущих парфюмерных домов Франции, - сообщил Нурмагомедов в своем Instagram. - Духи, в создании аромата которых также принимала участие одна из французских фабрик этого направления, появятся в эксклюзивной продаже в скором времени.

Спортсмен подчеркнул, что парфюм с его именем будет выпускаться не постоянно, а только лишь ограниченное количество времени. Однако при этом не назвал конкретной даты начала выпуска и поступления духов на продажу.

Хабиб Нурмагомедов пообещал своим подписчикам, что они узнают о конкретном характере аромата и датах его поступления на прилавки в его будущих публикациях в Instagram.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов