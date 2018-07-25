Хабиб Нурмагомедов выпустит собственные духи

25 Июль 15:40 2018-07-25T15:45:56+03:00

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Знаменитый дагестанский боец, чемпион мира по смешанным единоборствам, Хабиб Нурмагомедов рассказал в соцсетях о грядущем выпуске собственной эксклюзивной серии духов.

- Парфюмерная продукция будет производиться совместно с одним из ведущих парфюмерных домов Франции, - сообщил Нурмагомедов в своем Instagram. - Духи, в создании аромата которых также принимала участие одна из французских фабрик этого направления, появятся в эксклюзивной продаже в скором времени.

Спортсмен подчеркнул, что парфюм с его именем будет выпускаться не постоянно, а только лишь ограниченное количество времени. Однако при этом не назвал конкретной даты начала выпуска и поступления духов на продажу.

Хабиб Нурмагомедов пообещал своим подписчикам, что они узнают о конкретном характере аромата и датах его поступления на прилавки в его будущих публикациях в Instagram.