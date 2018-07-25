25 Июль 09:50 2018-07-25T09:58:21+03:00

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В сериалах следователи больше похожи на спецагентов. На самом же деле труд следователя - это работа с бумагами, анализ сотен улик, многочисленные допросы и экспертизы. Накануне Дня работников следственных органов, который отмечается 25 июля, на Радио «Комсомольская правда» (105,7 ФМ в Ставрополе 88,8 ФМ на КМВ) побывал следователь по особо важным делам краевого управления следственного комитета Николай Бекетов.

В его отделе расследуют самые громкие преступления, которые вызвали широкий резонанс. Здесь общаются с убийцами, насильниками, педофилами, террористами. Одно из самых громких и одновременно жутких дел в карьере Николая Бекетова произошло десять лет назад. Осенью 2008 года в Светлограде серийный маньяк Иван Панченко похитил двух девочек, запер их в землянке и насиловал. Позже одну убил и закопал, на другую надел ошейник и посадил на привязь. Девочке удалось убежать, маньяка задержали.

Николай Бекетов: «Преступники часто ведут себя, как дети» 00:00 00:00

- До этого я никогда не видел труп ребенка. Маньяк закопал девочку в огороде и дерево посадил здесь, чтобы скрыть следы. На месте я увидел тело ребенка со связанными руками. Осознание случившегося пришло через неделю. Тогда меня по-настоящему начало колотить. Долго не мог прийти в себя, пытался сдерживать эмоции, не получалось. Как разговаривать с обвиняемым после увиденного? Но даже в таких ситуациях следователю нужно абстрагироваться, отключить эмоции.

Николай Бекетов сумел узнать у Панченко и о других совершенных им преступлениях, которые долгие годы не удавалось раскрыть. Как получилось разговорить матерого преступника, который до этого совершил не одну «ходку»?

- Во-первых, надо понять психологию того, с кем разговариваешь. Что ему интересно, что не интересно. У многих преступников детская психология. Им интересно не то, что взрослым. К примеру, чтобы разговорить некоторых, нужно принести им шоколадку. Если долго работаешь с подозреваемым, а дела в нашем отделе могут расследоваться год и больше, обязательно найдешь ключик. При этом разговариваешь с обвиняемым практически на равных. Сделаешь упор на том, что ты представитель власти, - он просто закроется.

ПРЕСТУПНИКА МОЖЕТ ВЫДАТЬ… ВОЗДУХ

По словам Николая Бекетова, самые сложные дела - те, которые совершены в условиях неочевидности. Так называют преступления, когда есть жертва, но нет подозреваемых. В этом случае важно обратить внимание на все детали:

- От того, как были собраны улики на месте преступления, зависит практически все. Первый день очень важен. Собирается ДНК, отпечатки пальцев, назначаются экспертизы. К примеру, под ногтями у жертвы часто остаются частички кожи или пот убийцы. В нашей экспертной службе следственного комитета очень эффективные методы выявления ДНК.

В арсенале следователей есть и необычные, но очень эффективные методики.

- Иногда очень помогает одорологическая экспертиза, а по-простому - анализ запахов. На месте преступления воздух собирается в банку, в которой лежит фланелевая ткань. Преступника находят собаки по индивидуальному запаху. Кстати, работает этот метод в течение полугода после того, как воздух собрали, - говорит Николай Бекетов.

Но все это, конечно, далеко от того, что показывают в фильмах.

- Есть правда, но на 90% - это вымысел. Однажды у меня никак не получалось раскрыть убийство. Допрашиваю соседку потерпевшей - пожилую женщину. Она спрашивает: «Что, раскрыть не получается? А вы ФЭС вызовите, они быстро найдут преступника». Люди искренне верят, что эта киношная служба ФЭС действительно существует.

Николая Бекетова уважают коллеги и учатся у него. Недавно его признали лучшим следователем отдела по расследованию особо важных дел краевого Следкома. До этого по указу президента вручали Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. За всем этим стоит кропотливая работа.

- Самые важные черты следователя - усидчивость и труд. Стремление не бросать начатое, а идти вперед до конца. Если хочешь получить результат, надо много работать. Тогда все получится!

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