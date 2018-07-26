2018-07-26T13:23:25+03:00
Происшествия

В Северной Осетии предъявили обвинения боевику из банды Басаева

Аслан Яндиев доставлен на место своих преступлений во Владикавказ
Михаил ЮЖНЫЙ
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Аслан Яндиев. Фото: МВД Северной ОсетииАслан Яндиев. Фото: МВД Северной Осетии
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В Северной Осетии предъвили обвинению 39-летнему Аслану Яндиеву, бывшему боевику из банды террориста Басаева. Он обвиняется в бандитизме, незаконном обороте оружия и боеприпасов, терроризме и убийствах.

- По данным следствия, в 2005 году Яндиев принимал участие в обстреле подстанции «Владикавказ-2», - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СК РФ. - В 2006 году он устроил два взрыва у входа в клубы игровых автоматов, тогда погибли три человека, десятки пострадали. В этом же году Яндиев помогал устроить еще три подрыва самодельных взрывных устройства во Владикавказе.

После совершения преступлений Аслан Яндиев скрылся от органов следствия за границей. Ему заочно было предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск через интерпол.

В 2011 году Яндиева задержали в Словакии, но он семь лет пытался опротестовать свою выдачу в Россию. 17 июля 2018 года Яндиева все-таки экстрадировали в Россию и этапировали из Москвы во Владикавказ к месту следственных действий. Здесь Яндиеву было предъявлено обвинение, и он заключен под стражу.

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