Плешивая лиса и хромая лошадь: как содержат животных в главном зоопарке Ингушетии

26 Июль 13:50 2018-07-26T14:40:22+03:00

Для полноценного ухода за питомцами в зоопарке не хватает специалистов

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Хромая лошадь и плешивая лиса — состояние животных в зоопарке села Сурхахи ужасает гостей и местных жителей. По словам работников зверинца питомцев, исправно кормят и прививают, однако их внешний вид вызывают ужас и жалость. Видеозаписи, наглядно демонстрирующие их бедственное положение вызвали возмущение у пользователей интернета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/661864" frameborder="0"></iframe> Исхудавших и облезлых животных трудно узнать.

Кадры видео действительно потрясают — шерсть животных выпадает клочьями, образуя огромные плеши, исхудавших до костей питомцев сложно идентифицировать. Например волки, по словам очевидцев, больше похожи на побитых уличных псов. Даже травоядным приходится в буквальном смысле добывать себе еду — на кадрах голодная лошадь сквозь прутья вольера с огромным трудом тянется к небольшому мыску зелёной травы. Поэтому поверить в заверения, что животных хорошо кормят, верится с трудом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/661863" frameborder="0"></iframe> Плешивые лисы в главном зоопарке Ингушетии.

Несмотря на это, министр занятости и социального развития республики Зилимхан Котиков рассказывает, что ситуация с зоопарком в Сухахи находится под его личным контролем.

— Я слежу за этим, личный контроль, — заявил министр. — Мы кормим животных, их осматривает и прививает ветеринар, однако нам крайне не хватает специалистов для полноценного ухода за питомцами.

Однако ответа на вопрос почему животные выглядят изголодавшимися до сих пор нет.

Ситуацией с зоопарком заинтересовался и мэр Магаса Беслан Цечоев. Совместно с министром они договорились о проведении совместной работы по улучшению условий жизни животных. Однако никакой конкретики пока нет, и несчастные звери продолжают страдать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/661865" frameborder="0"></iframe> Голодная лошадь вынуждена есть траву с последнего доступного газончика.

Напомним, что зоопарк в селе Сурхахи образован в мае 2011 года на базе местного зооуголка. Он стал первым подобным учреждением на территории республики, подтверждая известную поговорку, что «первый блин всегда комом».

Уже в 2013 году местные жители начали трубить о бедственном положении обитателей зверинца. К 2014 году сюда наведались активисты активисты правозащитного центра «Мемориал». Ситуацию они назвали «плохой, но не критической», отметив огромное количество нерешенных проблем, среди которой на первом месте оказалась именно нехватка квалифицированных специалистов.

Хорошо характеризует условия жизни животных и тот факт, что як-альбинос по кличке Белый в зоопарке едва не умер от депрессии. Работникам удалось спасти его жизнь лишь после того, как они нашли ему подружку.