В Ингушетии пятнадцать бандитов похитили сельчанина

26 Июль 18:30 2018-07-26T18:34:03+03:00

К мужчине подбежала толпа людей в масках, его затолкали в авто и избили Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Банда из 15 человек пыталась похитить жителя села Экажево Назрановского района Ингушетии. Пострадавший с побоями возвращён в больницу, а полицейским удалось задержать двоих подозреваемых.

— Около 2:30 25 июля в дежурную часть МВД поступило сообщение о поступлении в республиканскую больницу 34-летнего жителя села Экажево с серьёзными побоями. Пострадавший рассказал, что около 21:00 вечером предыдущего дня он прогуливался во дворе своего дома. В какой-то момент к нему подбежала толпа вооружённых бандитов. Люди в масках затолкали его в автомобиль, отвезли в неизвестном направлении и избили. По словам потерпевшего, на него напала банда из 15 человек, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Полицейские немедленно приступили к поиску подозреваемых. В ходе операции, направленной на поимку преступников сотрудниками МВД были задержаны двое жителей села Барсуки Назрановского района Ингушетии.

В их домовладениях прошли обыски. В результате правоохранители нашли у них некие запрещённые предметы. Однако что именно нашли полицейские в МВД не уточняют.

В ведомстве подчеркнули, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Оперативники надеются задержать всех участников дерзкого похищения.