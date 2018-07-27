2018-07-27T21:03:55+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии начальник СИЗО подозревается в попытке изнасилования подчиненной

Женщине пришлось наставить на подозреваемого пистолет, чтобы спастись
Алена БЕЛЯЕВА
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Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободыПодозреваемому грозит до шести лет лишения свободыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против начальника СИЗО Нальчика, который подозревается в попытке изнасилования своей подчиненной. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СУ СК, в 2016 году мужчина работал заместителем начальника следственного изолятора по оперативной работе. Он неоднократно пытался принудить к сексуальной связи одну из своих сотрудниц, но женщина всегда ему отвечала отказом.

Видимо, терпение начальника кончилось и в июне того же года он решил действовать силой: затолкнул свою жертву в кабинет охраны, повалил на диван и попытался изнасиловать.

Женщине удалось вырваться: она стала угрожать нападавшему табельным оружием и только так смогла выгнать его из кабинета.

- Потерпевшая боялась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого, - отметили в ведомстве.

Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы по статье "Покушение на изнасилование".

Кстати, это не первое уголовное дело, которое было против него возбуждено. Уже будучи начальником СИЗО, мужчина в нынешнем году попал под статью "Превышение должностных полномочий". Его подозревают в том, что в мае 2018 года незаконно устраивал свидания с арестованной.

Сейчас подозреваемый отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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