В Кабардино-Балкарии начальник СИЗО подозревается в попытке изнасилования подчиненной
В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против начальника СИЗО Нальчика, который подозревается в попытке изнасилования своей подчиненной. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального СУ СК, в 2016 году мужчина работал заместителем начальника следственного изолятора по оперативной работе. Он неоднократно пытался принудить к сексуальной связи одну из своих сотрудниц, но женщина всегда ему отвечала отказом.
Видимо, терпение начальника кончилось и в июне того же года он решил действовать силой: затолкнул свою жертву в кабинет охраны, повалил на диван и попытался изнасиловать.
Женщине удалось вырваться: она стала угрожать нападавшему табельным оружием и только так смогла выгнать его из кабинета.
- Потерпевшая боялась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого, - отметили в ведомстве.
Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы по статье "Покушение на изнасилование".
Кстати, это не первое уголовное дело, которое было против него возбуждено. Уже будучи начальником СИЗО, мужчина в нынешнем году попал под статью "Превышение должностных полномочий". Его подозревают в том, что в мае 2018 года незаконно устраивал свидания с арестованной.
Сейчас подозреваемый отстранен от исполнения должностных обязанностей.
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