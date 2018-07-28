Владимир Путин наградил Станислава Черчесова орденом Александра Невского

28 Июль 18:45 2018-07-28T19:44:54+03:00

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Сегодня в Екатерининском зале Кремля президент России встретился с членами триумфально выступившей на чемпионате мира национальной сборной по футболу. Главным творцом громкого успеха наших футболистов посчитал главного тренера Станислава Черчесова, который удостоился самой высокой награды. Владимир Путин наградил осетинского специалиста орденом Александра Невского.

— Все мы, жители Российской Федерации, стали свидетелями того, как мощно выстрелила разработанная наставником стратегия отбора и подготовки игроков, как велики его мастерство, талант психолога, наставника и лидера, — речь президента была короткой, но богатой на комплименты.

Наставник национальной сборной, как и два его ближайших помощника, был отмечен как «заслуженный тренер России». На этот раз Черчесов был традиционно немногословен, но эмоции скрывать не стал.

— Впервые в жизни я прочувствовал выражение «нет слов». Ведь играли не ради наград, а бились за Россию, за Отечество. И, всё же, я не могу сказать, что мы достигли своей цели. Мы продолжим верить и бороться за возможность ещё раз побывать в этом зале. В другой ситуации и уже без всяких «но».

Кроме того, орденами Почёта были награждены одиозный вратарь Игорь Акинфеев и ветеран команды Сергей Ингашевич. Остальные футболисты сборной получили президентские почётные грамоты. И, конечно же, каждый игрок был отмечен званием «заслуженного мастера спорта».

Напомним, что огромный вклад наставника в итоговый результат сборной России отметили даже за рубежом. Эксперты не ожидали от команды, занимавшей самое низкое место в рейтинге сборных, выхода в 1/4 финала мундиаля. По итогам состязания международная федерация футбола ФИФА включила Станислава Черчесова в список 11 лучших тренеров мира. На итоговый выбор повлияет зрительское голосование, которое до сих пор продолжается на официальном сайте организации.

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