30 Июль 16:56 2018-07-30T17:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

17-летний школьник из Чечни Асхаб Тамаев показал, как смог раскачать свою и без того огромную шею до рекордных 56,5 сантиметров.

В своем аккаунте в Инстаграм "Чеченский Халк" рассказал, что сильно похудел из-за болезни и существенно потерял в объемах мышечной массы. Парню, у которого шея шире головы, такой расклад не понравился и он решил в срочном порядке "прокачаться".

Он пообещал своим подписчикам, что всего за две недели сможет существенно прокачать свою шею. Асхабу удалось сдержать обещание. Согласно замерам, за 15 дней его шея увеличилась шесть с половиной сантиметра и превысила полметра в диаметре.

Отметим, что "Чеченский Халк" всех уверяет, что достиг такой огромной мышечной массы в столь юном возрасте без применения химических добавок. А тех, кто смеет сомневаться в его честности, Тамаев наказывает.

Например, он недавно голыми руками удержал автомобиль одного обидчика на скорости 80 километров в час. А машину другого парня, назвавшего его химиком, и вовсе перевернул вместе с водителем.

Кстати, в комментариях метаморфозу "Халка" не оценили. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что с шеей меньших объемов он выглядит лучше. Хотя врят ли кто-то из них осмелится повторить это Асхабу при встрече.

tamaaev1 "Чеченский Халк" раскачал шею до полуметра в диаметре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Чеченский Халк" раскачал шею шире головы

Асхаб Тамаев показал, как он это делает (подробности).