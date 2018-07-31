2018-07-31T09:53:20+03:00
Происшествия

Брат беглого дагестанского чиновника попытался сбежать из-под ареста

Теперь Ашику Махачеву домашнее заключение заменено на пребывание в СИЗО
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Ашик Махачев. Фото: Ok.ruАшик Махачев. Фото: Ok.ru
Изменить размер текста:

В Дагестане заключен под стражу бывший глава одного из отделений бюро медико-социальной экспертизы Ашик Махачев.

- Ранее Ашик Махачев ранее был отправлен под домашний арест. Теперь он заключен под стражу в СИЗО, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

В прокуратуре республики рассказали, что Махачев был задержан 24 июля во время расследования уголовного дела в отношении экс-главы центрального бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева.

- Ашик Махачев был заключен сперва под домашний арест. Но после того, как несколько дней назад попытался скрыться от правосудия, в суд было срочно направлено ходатайство о заключении его под стражу, - уточнили силовики. - Суд это требование удовлетворил. Кроме того, задержаны двое его родственников, которые пытались помочь Ашику Махачеву с побегом за границу.

Напомним, бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и трое его заместителей были задержаны весной этого года по обвинению в раздаче липовых справок об инвалидности на миллионы рублей. Ашик Махачев приходится Магомеду Махачеву родным братом, и как полагает следствие, замешан в его преступлениях. Сам Магомед Махачев, по предварительным данным, скрывается на Украине.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ на 29% увеличил финансирование предприятий Северного Кавказа
В Махачкале массово сократят ненужных чиновников
Квартиры в «Гармонии» подорожают
Дагестанские должники не смогут совершить хадж
На Ставрополье пьяный пенсионер убил 70-летнюю сестру
В Кабардино-Балкарии «состарились» молодые мамы
В Ставрополе ограничат движение из-за ремонта железной дороги
В день ВДВ в Ставрополе из окна многоэтажки выпал мужчина
Пятигорский КВН-щик Михаил Беляев будет курировать железноводскую команду «Все пучком»
На Ставрополье на взятке попался бывший судебный пристав
В Ессентуках осуждён неудачливый подрыватель банкоматов
В Ставропольском крае пьяный пассажир угнал машину у таксиста
Ставрополец обнаружил гнездо змей в собственной ванной
Пятигорчан возмутила игрушка «зайчишка-шалунишка» в недвусмысленной позе
В Ставропольском крае пропавшая девочка прошла несколько километров босиком
В Дагестане утонули еще два человека
Зажигательные уличные танцы прохожих на вечернем Бродвее Пятигорска попали на видео
Экс-глава медико-социальной экспертизы Дагестана взят под стражу
В Ингушетии за хищение 7 млн заведующей детсадом дали условный срок
В Чечне увековечили память полицейских, спасших православных прихожан от нападения бандитов
В Махачкале снесут микрорайон с элитными коттеджами
В Железноводске в память о Станиславе Говорухине установят горельеф
На Ставрополье сельчанин осуждён за изнасилование 10-летней девочки
В Железноводске потерялся 84-летний пенсионер с провалами в памяти
Губернатор поручил решить вопрос опасного перекрёстка в Ставрополе
На Ставрополье заложат ещё 400 гектаров новых садов