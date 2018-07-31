Брат беглого дагестанского чиновника попытался сбежать из-под ареста

31 Июль 09:30 2018-07-31T09:53:20+03:00

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В Дагестане заключен под стражу бывший глава одного из отделений бюро медико-социальной экспертизы Ашик Махачев.

- Ранее Ашик Махачев ранее был отправлен под домашний арест. Теперь он заключен под стражу в СИЗО, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

В прокуратуре республики рассказали, что Махачев был задержан 24 июля во время расследования уголовного дела в отношении экс-главы центрального бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева.

- Ашик Махачев был заключен сперва под домашний арест. Но после того, как несколько дней назад попытался скрыться от правосудия, в суд было срочно направлено ходатайство о заключении его под стражу, - уточнили силовики. - Суд это требование удовлетворил. Кроме того, задержаны двое его родственников, которые пытались помочь Ашику Махачеву с побегом за границу.

Напомним, бывший руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и трое его заместителей были задержаны весной этого года по обвинению в раздаче липовых справок об инвалидности на миллионы рублей. Ашик Махачев приходится Магомеду Махачеву родным братом, и как полагает следствие, замешан в его преступлениях. Сам Магомед Махачев, по предварительным данным, скрывается на Украине.