Пропавшую в Каспийске восьмилетнюю девочку ищет уже половина города

31 Июль 11:30 2018-07-31T12:24:07+03:00

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В Дагестане уже второй день не прекращаются поиски пропавшей восьмилетней Калимат Омаровой. Напомним, девочка в Каспийске пропала в воскресенье, 29 июля. Она отправилась в ближайший магазин за хлебом и больше домой не вернулась.

Когда родители Калимат через час обратили внимание, что девочки уже слишком долго нет, встревоженный отец позвонил своей дочери на сотовый телефон. Ответив на звонок, Калимат каким-то взволнованным и странным голосом ответила, что скоро придёт домой. Вскоре мобильный телефон ее уже был выключен, отец не смог дозвониться до своей дочери и обратился в полицию.

Поиски Калимат идут по всему Каспийску

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" - это обычная практика в таких случаях. Однако отрабатывают различные версии, приоритетным является сейчас возможное похищение ребенка.

- По словам нескольких очевидцев девочку видели у стадиона "Анжи-Арена" в Каспийске. Эти люди говорят, что рядом с Калимат в тот момент были какие-то мужчины, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

Фото с места поисков девочки. МВД РД.

Сейчас пропавшую девочку ищут около тысячи волонтеров, родственники, полицейские, сотрудники МЧС. Они планомерно прочесывают все окрестности, однако поиски результатов не приносят. Добровольцы каждое утро собираются во дворе дома №12 по улице Омарова в Каспийске, где живет семья Калимат. Люди приезжают на помощь даже из Махачкалы, пригородных поселков столицы и других населенных пунктов Дагестана.

Полицейские обозначают конкретные квадраты поиска, и волонтеры группами по нескольку десятков человек шаг за шагом проверяют указанный район. Инструктаж у них один: искать пропавшую девочку, искать повсюду. Обыскивают кусты, канализации, стройки, подвалы, чердаки. Просматривают каждый закоулок по нескольку раз. Полицейские одновременно ведут поквартирный обход всех жилых домов Каспийска - в каждом ищут Калимат или следы ее возможного пребывания.

Калимат Омарова. Фото из семейного архива.

Особую просьбу дагестанские правоохранители адресуют к автовладельцам с видеорегистратором, проезжавшим 29 июля мимо отделения Сбербанка в городе Каспийск по новой трассе с 11.00 до 13.00. Еще по одной из версий, пропавшую девочку видели в дачном поселке Каспийска у моря.