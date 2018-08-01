В Дагестане нашли картельные сговоры на 25 млрд рублей

1 Авг. 08:27 2018-08-01T10:46:38+03:00

Изменить размер текста: A A

ФАС обнаружила в Дагестане два картельных сговора в сфере фармацевтики и дорожного строительства на 25 миллиардов рублей. Об это заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, посетивший на днях Махачкалу с рабочим визитом.

- Три десятка силовиков и антимонопольщиков провели три крупные системные проверки региона. По их результатам возбуждены сразу два дела в сфере фармацевтики и в области дорожного строительства. Незаконно полученный доход в результате противоправного действия этих картелей составил примерно около 25 млрд рублей соответственно, — сказал Цариковский.

Уточняется, что столичные правоохранители провели проверку соблюдения законодательства о закупках. Было установлено, что работники сразу нескольких местных фармацевтических организаций, полагаясь на свои близкие и родственные отношения с бывшим министром здравоохранения Дагестана, вели аукционы без конкурентной борьбы, чтобы максимально завысить стоимость контракта.

Таким образом, по данным проверки надзорных ведомств, эти люди получили 7,8 миллиарда рублей от проведения фиктивных аукционов по закупке различного рода медицинских товаров.

По уточненным данным, в отношении минздрава Дагестана и ООО «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника» и «Глобалмедтех» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушений закона «О защите конкуренции».