2018-08-01T17:09:54+03:00
Общество

Рамзан Кадыров пообещал жесткое наказание убийцам российских журналистов в Африке

Глава Чечни заявил, что покарать убийц надо немедленно
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамзан Кадыров пообещал жесткое наказание убийцам российских журналистов в АфрикеРамзан Кадыров пообещал жесткое наказание убийцам российских журналистов в АфрикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Чечни заявил, что напавшие на россиян в Центральной Африке будут жестко наказаны «до того, как на их руках высохнет кровь». Так Рамзан Кадыров отреагировал на недавнее громкое убийство троих российских журналистов в ЦАР.

- Под ногами виновных должна гореть земля! Наказать их строго! – написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте». - Убийцы должны понести наказание по законам военного времени. Жёстко понести! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!

При этом глава Чечни остался недоволен тем, что в прессе, когда говорят о причастности ук преступлению повстанческой группировки «Селека» к нападению, добавляют прилагательное «мусульманская». По словам Рамзана Кадырова, «россиян убили не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники». Он напомнил, что убитый Орхан Джемаль сам был мусульманином.

Также Рамзан Кадыров говорит, что строго спросить следует с тех, кто устроил поездку российских журналистов в опасный регион, не поставив в известность МИД. Глава Чечни выразил и соболезнования семьям погибших.

Напомним, режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко были жестоко убиты в Центральноафриканской Республике в ночь на 31 июля. Журналисты уехали в Африку работать над репортажем о деятельности частной военной компании.

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