Александр Емельяненко станет чеченским студентом
Популярный боец смешенных единоборств Александр Емельяненко поступает в грозненский вуз. Об этом рассказал сам Александр в своем Instagram.
Боец подал документы в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. Спортсмен будет заочно учиться на направлении “Нефтегазовое дело”.
- Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки! - написал боец под снимком, где он стоит на фоне мемориальной доски с университетской брошюрой.
Как сообщили “Комсомольской правде на Северном Кавказе” в вузе, у Емельяненко большие шансы на поступление.
Напомним, что Александр Емельяненко вернулся в большой спорт, подписав контракт с бойцовским клубом “Ахмат”. Он успел провести два боя, но сейчас является свободным агентом, который продолжает биться за чеченский спортивный коллектив.
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