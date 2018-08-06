2018-08-06T13:03:52+03:00
Общество

Александр Емельяненко станет чеченским студентом

Известный спортсмен поступает в грозненский вуз
Антон Шаповалов
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Александр Емельяненко станет чеченским студентомАлександр Емельяненко станет чеченским студентомФото: соцсети
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Популярный боец смешенных единоборств Александр Емельяненко поступает в грозненский вуз. Об этом рассказал сам Александр в своем Instagram.

Боец подал документы в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. Спортсмен будет заочно учиться на направлении “Нефтегазовое дело”.

- Подал документы на поступление в институт! Скоро экзамены! Буду снова грызть гранит науки! - написал боец под снимком, где он стоит на фоне мемориальной доски с университетской брошюрой.

Как сообщили “Комсомольской правде на Северном Кавказе” в вузе, у Емельяненко большие шансы на поступление.

Напомним, что Александр Емельяненко вернулся в большой спорт, подписав контракт с бойцовским клубом “Ахмат”. Он успел провести два боя, но сейчас является свободным агентом, который продолжает биться за чеченский спортивный коллектив.

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