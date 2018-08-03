Убийца Юрия Буданова скончался в омской колонии

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-03T14:15:15+03:00

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Уроженец Чечни Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, на днях умер в Омской области от тяжелой болезни.

- Он отыбвал срок в колонии в нашем регионе. И скончался в 6 часов утра 3 августа в больнице №1 города Омска от остановки сердца. У Темерханова во время отбывания заключения всегда отмечались проблемы со здоровьем, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УФСИН Омской области.

Темерханов получил 15 лет заключения за убийство Буданова летом 2011 года. Самого Буданова правоохранители арестовали в марте 2000-го, его обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Позже обвинения в изнасиловании Кунгаевой были сняты, ответственность за это взял на себя другой участник дела. Буданов получил десять лет колонии строгого режим, лишен ордена Мужества и своего офицерского звания.

В 2009 году Юрий Буданов условно-досрочно вышел из колонии на свободу. В июне 2011 года Юрия Буданова застрелили на Комсомольском проспекте в Москве. На раскрытие резонансного убийства были брошены лучшие силы, это дало результат.

Вскоре в Чечне был задержан подозреваемый - житель Москвы с чеченскими корнями Юсуп Темерханов. Он, как установили следователи, никогда не знал Буданова лично, но много слышал о его уголовном деле и поэтому решился на преступление из мести. Выяснилось, что время чеченской войны у Темерханова погиб отец, уроженец села Гелдаган.

Кроме убийства экс-полковника, ему вменяли также незаконный оборот оружия. В 2013 году Темерханов был осужден на 15 лет колонии. В заключении у Темирханова начались сильные проблемы со здоровьем. Практически все время он находился в критическом состоянии, страдая от разных болезней.

Похоронен Темирханов будет в своем родном селении Гелдаган Чеченской Республики. За его телом уже обратились родственники.