2018-08-07T08:42:25+03:00
Звезды

Павел Воля заказал у ставропольского художника портрет Ляйсан Утяшевой

Картину он подарил жене на ее день рождения
Татьяна ГУЩИНА
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Мастеру нужно было выделить глаза, показать бесконечно длинные ноги и утонченную красоту стоп и рук.Мастеру нужно было выделить глаза, показать бесконечно длинные ноги и утонченную красоту стоп и рук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ставропольский художник Андрей Самарин написал портрет знаменитой спортсменки Ляйсан Утяшевой, жены известного юмориста и резидента клуба «Камеди клаб» Павла Воли. О своей работе над картиной он написал на своей страничке в социальных сетях.

- История о том, как Павел Воля любит и ценит свою прекрасную Ляйсан, и заказывает ей подарок за полгода до дня рождения! - повествует художник. - Этот портрет я закончил в начале лета, он уже давно доставлен в Москву, получился таким, каким заказывал его Паша и понравился Ляйсан.

Картина получилась очень живой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Картина получилась очень живой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, день рождения Ляйсан был 28 июня. Спорстменка, телеведущая и просто красавица сейчас находится в самом расцвете. Это и подчеркнул мастер в своей работе. Картина получилась как поэма, со множеством красивых, изящных и стройных деталей.

- Нужно было выделить глаза, показать бесконечно длинные ноги и утонченную красоту стоп и рук, - пишет он. - Вы же знаете, друзья, что Ляйсан Утяшева, эта хрупкая девушка, - огромная личность в мире спорта, обладательница кубка мира и победительница многих других соревнований по художественной гимнастике. Все это добавило мне ответственности и сделало работу невероятно сложной. Был длительный поиск и много обсуждения, в итоге получился отличный сюрприз: светлый, лаконичный и грациозный, как сама Ляйсан.

Картина ставропольского художника. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Картина ставропольского художника.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Размер картины получился внушительный - полтора на полтора метра, а вес оформленной в раму работы составил около 30 кг.

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