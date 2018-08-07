2018-08-07T16:19:22+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов заставил бомжей отжиматься за деньги

Чемпион UFC попал под шквал критики за издевательства над бездомными [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Выложенный Нурмагомедовым ролик больше похож на издёвку, чем на пропаганду спортаВыложенный Нурмагомедовым ролик больше похож на издёвку, чем на пропаганду спортаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дагестанский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов попал под шквал критики после публикации видеоролика на своём аккаунте в Instagram. Во время прогулки со своим братом, спортсмен решил предложить американским нищим деньги за отжимания. Такая идея сумтила и возмутила фанатов дагестанского «Орла».

Изначально Нурмагомедов хотел таким образом популяризировать спорт, показать, что самосовершенствованием и физическим развитием может заняться любой желающий. Для этого Хабиб решил провести свой небольшой социальный эксперимент: согласятся ли малоимущие и бездомные отжиматься за весомое денежное вознаграждение? Дагестанец высоко оценил их усилия, предложив по купюре за каждый жим.

Однако в результате выложенный в социальных сетях ролик был больше похож на издёвку, чем на пропаганду спорта. Бездомные в обносках отжимались с огромным трудом — сразу видно, что силы буквально покидали людей. На их фоне Хабиб в брендовой одежде рядом с шикарным спорткаром выглядел буквально «мажором», который от скуки сорит деньгами. Ситуацию усугублял закадровый смех одного из приятелей дагестанского «Орла», создавший ощущение настоящего издевательства над малоимущими.

Такое же мнение сложилось и у большинства фанатов спортсмена.

— Нет в этом пользы, делалось это всё ради насмешек, — негодует один из пользователей. — Что бомжу в тягость, то Хабибу в радость. Это настоящее унижение бездомных!

— Получился достаточно низкий и похабный стёб, — пишет другой недоумевающий фанат. — Вместо реальной помощи, сочувствия, проявления сострадания, они издеваются над больными людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Это бессовестно.

Несмотря на общее возмущение, нашлись фанаты, которые попытались оправдать не самый красивый поступок своего кумира. Они делали упор на том, что бездомных «никто не принуждал отжиматься», вспоминали, что «деньги никому легко не даются» и выражали надежду, что упражнения действительно смогут помочь нищим, или, по крайней мере «хотя бы кровь забегает».

Однако сам Нурмагомедов очень быстро понял, что допустил ошибку. Очень скоро скандальная видеозапись исчезла аккаунтов спортсмена в Instagram и Twitter. Сам спортсмен предпочёл не комментировать резонансный эпизод.

Неудачный эксперимент Хабиба Нурмагомедова.

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