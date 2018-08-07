Чечня попросила у Москвы почти 2 миллиарда

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-07T16:54:36+03:00

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Чеченская Республика получит от правительства Российской Федерации крупную компенсацию за уничтоженный аномальной жарой урожай. Сумма ущёрба составила 1,9 миллиарда рублей. Об этом «Комсомольской правде рассказали в пресс-службе правительства региона.

— Из-за крайне высоких температурных показателей режим ЧС был введён в 11 районах республики. Жара и отсутствие осадков стали причиной гибели около 12 тысяч гектаров посевов. По итогам работы правительственной комиссии ущерб оценили 1 миллиард и 900 миллионов рублей. Соответствующие акты о компенсации проходят проверку в Министерстве сельского хозяйства РФ. На данный момент федеральное ведомство уже утвердило дотации на сумму в 1 миллиард и 318 миллионов рублей. Остальная часть запрошенной суммы находится на стадии согласования, — цитирует пресс-служба слова главы минсельхоза Чечни Мусы Дадаева.

Несмотря на крайне неблагоприятную ситуацию, на территории республики уже собрано 310 тысяч тонн урожая. Таким образом серьёзные убытки не помешали аграриям Чечни достигнуть перевыполнить минимальный план, означенный федеральным Минсельхозом в начале года.

— Сейчас мы собрали на 40 тысяч тонн больше целевого индикатора, однако этот показатель на 110 тысяч тонн меньше прошлогоднего результата. Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на тяжёлые условия, мы справились с задачей, — резюмировал Муса Дадаев.

Несмотря на этот результат, Рамзан Кадыров заметил, что в следующем году нужно подойти к посевной во всеоружии, чтобы не допускать повторения подобных ситуаций.

Кроме того известно, что всем пострадавшим от непогоды фермерам будут выплачены соответствующие компенсации.