Авария новейшего вертолёта Ми-171 на Эльбрусе попала на видео

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-07T18:23:21+03:00

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Авария новейшей модели вертолёта Ми-171А2 в Приэльбрусье попала на видео. Инцидент произошёл 3 августа. Из-за жёсткой посадки винтокрылая машина получила серьёзнейшие повреждения, однако никто из экипажа не пострадал.

По неподтверждённой информации вертолёт отрабатывал манёвр прерванного и продолженного взлёта. Однако экипаж не справился с задачей, не успев погасить скорость полёта перед посадкой. Таким образом, машина буквально «воткнулась» в землю.

По другой версии, в момент происшествия один из двигателей Ми-171А2 был выключен, что и стало причиной инцидента.

В результате аварии никто не пострадал, однако машина получила серьёзнейшие повреждения. Восстановлению сверхсовременный вертолёт не подлежит.

Напомним, 3 августа на одном из склонов горы Эльбрус специалисты АО «Вертолёты России» тестировали новейшие машины Ми-171А2. Однако в ходе одного из тестов винтокрылая машина потерпела крушение.

После инцидента экипаж потерпевшей крушение машины был эвакуирован в Нальчик.