В горах Кабардино-Балкарии разбились четверо росгвардейцев

8 Авг. 23:59 2018-08-09T00:10:41+03:00

Они сорвались в пропасть во время восхождения

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В Черекском районе Кабардино-Балкарии погибли четверо альпинистов, оказавшихся сотрудниками Росгвардии.

- Они шли в связке по леднику Межерги, - рассказали подробности трагедии в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.- Были вместе с инструктором. Проходили по отвесной части ледника, когда один из шедших оступился и начал падать, потащив за собой шедшего рядом. Они все были в связке, поэтому произошла цепная реакция — все полетели вниз в пропасть. Уцелел только инструктор, который не был пристегнут к ним карабином и шел впереди.

Восхождение между пиком Пушкина (5047 метров) и горой Дыхтау Главная (5204 метра) считается одним из самых сложных альпинистких маршрутов, требующих больших усилий и концентрации.

- Завтра, как только рассветет и установится нормальная погода, поднимем вертолет и заберем тела погибших, которые сейчас находятся примерно на высоте 4,5 тысячи километров, - сообщили «КП» в ГУ МЧС по КБР.

Известно, что погибшие альпинисты приурочили свое восхождение к Международному дню альпинизма, отмечавшемуся 8 августа.