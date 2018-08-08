В Дагестане поезд протаранил легковушку, погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-08T13:59:16+03:00

В аварии с электровозом погибли три человека, ещё двое находятся в больнице Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Три человека погибли и два пострадали в результате аварии с поездом в посёлке Ачи-Су в Дагестане. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Авария произошла около 23:30 на нерегулируемом железнодорожном переезде в посёлке Ачи-Су Карабудахкентского района. По предварительным данным, «Лада Самара» выехала на пути прямо перед двигавшимся на полной скорости электровозом. Времени затормозить у машиниста попросту не было. В результате поезд протащил машину несколько десятков метров, сильно искорёжив авто.

По данным экстренного ведомства, в аварии погибли 34-летний мужчина, 33-летняя женщина и ребёнок 11 лет. Ещё двое пассажиров «Самары» получили серьёзные травмы и были госпитализированы в Карабудахкентскую районную больницу.

В республиканском управлении МВД назвали предварительную причину аварии. По мнению правоохранителей, виновником ДТП стал погибший водитель автомобиля, на высокой скорости выехавший на железнодорожный переезд.