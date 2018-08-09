"Ситуация неуместная – в воде неизвестная": Как ставропольские спасатели стихи сочиняли и интернет взорвали
Уже несколько лет все пресс-релизы от ставропольского ПАСС начинаются с рифмованного заголовка. Неважно, пишут ли они про учения или спасения котят, главное в тексте это первые строчки.
Теперь же это увлечение стихами получило огласку и взорвало соцсети. В интернете все обсуждают креативность подачи новостей, но некоторые считают, что от трагедиях нельзя писать так легко.
"Комсомолка" поговорила с главой пресс-службы краевого ПАСС и узнала, почему в ведомстве решили рифмовать заголовки.
- Когда я начала здесь работать, то нужно было что-то решать с узнаваемостью ведомства. Ведь у нас есть региональное МЧС, пожарные и про нашу деятельность мало кто знал. Поэтому было решено привлечь внимание журналистов и местных жителей рифмованными заголовками. Теперь все знают, чьи это новости, - рассказала руководитель пресс-службы Елена Филимонова.
В ведомстве признались, что уже неоднократно сталкивались с неоднозначной реакцией на свое творчество, но при этом они никогда не смеялись над трагедией, а лишь констатировали факт или призывали читателей к какому-то действию.
- Мы с сотрудницами порой несколько часов придумываем тот или иной заголовок. Тяжело каждый день креативно подходить к авариям или пожарам. Но мы стараемся и нам есть чем гордиться. Вот наши любимые: "Ночью и днем в борьбе с огнем", "Во избежание ДТП соблюдайте ПДД", "Ставки высоки - не допускайте ложные звонки" и, конечно, "Под спасательным плечем все преграды нипочем", - перечислила Елена Филимонова.
Мы подготовили для вас собственную подборку любимых заголовков от ставропольского ПАСС.
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