2018-08-09T17:01:37+03:00
Общество

"Ситуация неуместная – в воде неизвестная": Как ставропольские спасатели стихи сочиняли и интернет взорвали

Все статьи о службе ПАСС начинаются с рифмы [подборка заголовков]
Алена БЕЛЯЕВА
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Иногда на написание заголовка уходит пару часов. Фото: ПАСС СКИногда на написание заголовка уходит пару часов. Фото: ПАСС СК
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Уже несколько лет все пресс-релизы от ставропольского ПАСС начинаются с рифмованного заголовка. Неважно, пишут ли они про учения или спасения котят, главное в тексте это первые строчки.

Теперь же это увлечение стихами получило огласку и взорвало соцсети. В интернете все обсуждают креативность подачи новостей, но некоторые считают, что от трагедиях нельзя писать так легко.

"Комсомолка" поговорила с главой пресс-службы краевого ПАСС и узнала, почему в ведомстве решили рифмовать заголовки.

- Когда я начала здесь работать, то нужно было что-то решать с узнаваемостью ведомства. Ведь у нас есть региональное МЧС, пожарные и про нашу деятельность мало кто знал. Поэтому было решено привлечь внимание журналистов и местных жителей рифмованными заголовками. Теперь все знают, чьи это новости, - рассказала руководитель пресс-службы Елена Филимонова.

В ведомстве признались, что уже неоднократно сталкивались с неоднозначной реакцией на свое творчество, но при этом они никогда не смеялись над трагедией, а лишь констатировали факт или призывали читателей к какому-то действию.

- Мы с сотрудницами порой несколько часов придумываем тот или иной заголовок. Тяжело каждый день креативно подходить к авариям или пожарам. Но мы стараемся и нам есть чем гордиться. Вот наши любимые: "Ночью и днем в борьбе с огнем", "Во избежание ДТП соблюдайте ПДД", "Ставки высоки - не допускайте ложные звонки" и, конечно, "Под спасательным плечем все преграды нипочем", - перечислила Елена Филимонова.

Мы подготовили для вас собственную подборку любимых заголовков от ставропольского ПАСС.

Поиск утонувших людей

Ситуация неуместная – в воде неизвестная

Черная вода принесла много вреда

Водный плен для людей убиен

Помощь людям

Контроль потерял – на крыше застрял

У парня шок, струится ток

Мужчина пропал, сосед безучастным не стал

Аварии

В обочине - причина, в кювете машина

Двигаясь по селу, попала в грязевую беду

С хлебом «Газель» не заметила мадмуазель

Пожары

Ночной огонь всех напугал, но ПАСС СК его прогнал

В огненной ловушке собственной избушки

Огонь-лиходей напугал троих детей!

Из соломы строенье для огня объеденье

Спасение животных

Оказались молодцы – маленькие сорванцы

Угодила в ловушку рогатая зверушка

Речное течение взяло буренок в заточение

Опасный зверек заполз в холодок

Пушистика вернули встревоженной бабуле

Отловили змей ростом с людей

От огненных оков спасли индюков

И то, что не подходит под категории: "Сильный бурелом пронесся над селом" (сильный ветер повалил деревья и их пришлось распиливать" и "Травматический пистолет ищет муниципалитет" (поиск улик).

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