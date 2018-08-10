Молодые семьи и студенты Ставрополя скоро станут новоселами в жилом комплексе «Родники»
Совсем скоро в жилом комплексе «Родники» появятся новоселы. Доступное жилье для молодых семей и студентов возводит ООО «СК Восток-7».
Это пять шестиэтажных кирпичных домов, расположенных в тихом экологически чистом районе рядом с родниками и лесом. Кстати, ближайший родник находится всего в 25 метрах.
На территории комплекса предусмотрены спортивная и детская площадки, парковочные места и зоны отдыха.
Для новых жильцов вся прелесть в том, что не надо нанимать специалистов для масштабных отделочных работ. Здесь уже есть самое необходимое: индивидуальное отопление, электричество, вода и все приборы учета. Можно наклеить обои по вкусу, постелить напольное покрытие, завезти мебель и - наслаждаться собственным домашним очагом!
А для тех, кто выбрал опцию с ремонтом, компания сейчас активно прорабатывает дизайн-проекты. Поэтому совсем скоро появится возможность купить квартиру с полностью готовым дизайнерским ремонтом.
Ответственно заявляем, что строительство ведется по соответствующим нормам и выполняются государственные требования к качеству. Ждем всех желающих на экскурсии по объекту - лучше вам самим увидеть «Родники» и проникнуться неповторимой атмосферой этого места.
Комплекс возводится на улице Пригородной
Понимаем, что цена на жилье в комплексе для кого-то может показаться фантастической, но она вполне реальна - это 27 тыс. руб. за квадратный метр.
Так что однокомнатная квартира площадью 23,1 кв. м будет стоить 623 700 руб., а двухкомнатная в 40,9 кв. м обойдется всего в 1 104 300 рублей.
И, конечно, сегодня ООО «СК Восток-7» поздравляет своих коллег с профессиональным праздником: "В благородной специальности воплощается дух созидания и творчества, присущий человеку. Вы не только возводите дома, храмы, школы, больницы и заводы. Камешек к камешку вы создаете будущее города, края и страны. Вы создаете мир. Ваши золотые руки творят чудеса. Пусть же в ваших жизнях будет столько радости, сколько кирпичей в зданиях. С Днем строителя!"
Наш адрес:
ООО «СК Восток-7»
Ставрополь, ул. Пригородная, 251 а,
тел.: 8-8652-58-02-36; 8-961-464-66-55.
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