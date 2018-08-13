2018-08-13T10:46:57+03:00
Происшествия

В спортивном лагере Дагестана отравился 61 ребенок

Около 50 детей попали в больницу
Евгения СОКОРЕВА
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К ним из Махачкалы выехали врачиК ним из Махачкалы выехали врачиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В селе Хучада Республики Дагестан в спортивном лагере массово отравились дети и персонал. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в Минздраве РД, всего пострадали 65 человек, из которых 61 - воспитанники лагеря, а 4 - охранник, повар и два воспитателя.

- Около 50 детей с острой кишечной инфекцией госпитализировали в Шамильскую центральную районную больницу, - сообщили в ведомстве. - 13 детей находятся на амбулаторном лечении.

Отмечается, что из Махачкалы в Шамильский район уже выехали специалисты и врачи - включая эпидемиологов. Причины массового отравления устанавливаются. Известно, что всего на тот момент в спортивном лагере отдыхали 90 детей.

Напомним, в больницах Дагестана объявили карантин из-за свинки и кори. Только в одном медучреждении республики заразились 4 ребенка. Сейчас в регионе усилены меры профилактики и введены ограничения для непривитых детей.

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