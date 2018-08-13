"Синтоловый качок" нашел бойца, который отомстит за него чеченскому "Халку"

СЕГОДНЯ 15:47 2018-08-13T16:07:03+03:00

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"Синтоловый качок" вновь бросил вызов своему давнему сопернику - школьнику из Чечни Асхабу Тамаеву. Несмотря на то, что 22-летний фрик Кирилл Терешин старше оппонента, это не дало ему никакого преимущества в первом поединке - чеченский "Халк" легко одержал в победу.

После этого Тамаев сказал, что готов сразиться против любого друга "синтольщика", который захочет за того отомстить. И, наконец, Кирилл "руки-базуки" Терешин нашел себе защитника - им стал мастер спорта по самбо Игорь Кондрашов.

В своем аккаунте в Инстаграм Терешин вновь бросил вызов "Халку" и пригласил его на поединок в Москву. Фрик отметил, что в этот раз все будет по-настоящему и не для хайпа. Его слова подтвердил и самбист:

- Асхаб, я отношусь к тебе с уважением и хотел бы предложить дружеский спарринг. Если ты готов, давай встретимся.

Чеченский "Халк не стал тянуть с ответом и тут же отреагировал на брошенный ему вызов.

- Сегодня тысячи моих подписчиков в Инстаграм сообщили мне о записи Кирилла и Игоря. Что хочу сказать по этому поводу: я не хочу повторения того "тра-ля-ля", которые было с Терешиным, с этим клоуном. Ведь это опозорит именно меня. Я - чеченец и мы на первое место ставим честь и достоинство. Если Игорь хочет со мной настоящего боя, то я согласен. Но это будет не для хайпа, - заявил Тамаев.

"Халк" легко одолел "синтольщика"

Напомним, несколько месяцев назад "синтоловый качок " оскорбил в своем Инстаграм Асхаба Тамаева, заявив что он слабак. Фрик издевался и над гигантской шеей чеченского школьника и над тем, что тот считает себя сильным. Вот только долго покуражиться Терешину не удалось - "Халк" приехал к нему в гости.

Поединок, если так можно его назвать, закончился для Терешина плачевно. Его "руки-базуки" не смогли нанести ни одного удара и бой закончился сразу после того, как "Халк" отвесил сопернику леща.

Тогда Тамаев признался, что не хотел серьезно бить "синтольщика", чтобы не нарваться на проблемы с полицией. Поэтому свои силы он проявить так и не смог. Теперь на ринге в спарринге с настоящим соперником чеченец сможет показать, на что он способен.

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