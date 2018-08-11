В Дагестане на видео попал расстрел мужчины в селе Муцалау

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-11T13:27:39+03:00

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В Дагестане сотрудники полиции разыскивают мужчину, который в ночь на субботу 11 августа застрелил местного жителя в селе Муцалаул Хасавюртовского района. Как рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в праоохранительных органах региона, в ночь на субботу неизвестный в маске из автомата Калашникова застрелил местного 33-летнего жителя.

- Мужчина скончался на месте от полученных ранений, - добавил источник.

По информации сотрудников МВД, стрелявший и убитый являлись приверженцами радикального ислама. По профессии убитый был электриком.

В полиции уже изучают видео нападения, которое зафиксировала камера видеонаблюдения в этом месте. На кадрах хорошо видно, как жертва подъезжает на автомобиле, выходит из него. В этот момент из кустов выскакивает явно поджидайшие его киллер и начинает в упор стрелять очередью. На то, чтобы убить мужчину, ушло буквально несколько секунд. Неизвестный сразу же убегает.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.