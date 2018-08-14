Северная Осетия стремится стать бездотационной и самодостаточной

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-14T12:21:48+03:00

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Помощь центра

Разговор в Москве шел о социально-экономическом развитии республики на ближайшие годы. И при подготовке доклада Вячеслав Битаров исходил из того, что президента всегда интересует состояние дел в РСО - А, особенно социальная сфера и жизнь простых граждан.

- Искренне удивляет информированность Владимира Владимировича Путина, ведь Россия огромная страна, 85 регионов, каждый со своими особенностями, со своими проблемами, - говорит глава Северной Осетии. - Президент всегда досконально разбирается в ситуации, имеет подробную информацию о состоянии дел у нас в регионе, он всегда готов к разговору и обсуждению. Это касается не только нашей республики, а всей Российской Федерации. Я ответил на вопросы руководителя государства и озвучил существующие в Северной Осетии проблемы. Затем президент спросил о поддержке, необходимой для развития республики.

Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Путина за дополнительную помощь федерального центра. К примеру, в начале августа на заседании правительства РФ было принято решение о выделении Министерством образования РФ около 450 млн. руб. для строительства трех детских садов в сельских населенных пунктах и городе Моздоке. Помимо этого, на ближайшем заседании правительства РФ планируется рассмотреть вопрос о сумме около 500 млн. руб. по линии Министерства здравоохранения РФ. Это позволит привести в порядок Моздокскую поликлинику, построить амбулатории в нескольких сельских населенных пунктах, где они разрушены либо находятся в плачевном состоянии. Такая деятельность будет продолжена в ближайшие 5 лет. Сейчас ведется работа по предоставлению необходимой документации на 2019 год.

Программа позволит вывести объекты здравоохранения, образования и социальной сферы из критической ситуации, в которой они находятся. Сегодня уже ремонтируется Ардонская больница. Это все объекты и средства, о которых шла речь во время рабочей встречи с президентом в апреле 2017 года. Тогда же Владимир Путин издал указ о праздновании 1100-летия крещения Алании. Но, как убежден глава Северной Осетии, указа бы не было и праздник бы не состоялся, если бы не желание президента. Поручение выполнено, и сейчас ведется работа по подготовке к мероприятиям этого празднества.

«Теперь слово за нами»

- Я поблагодарил Владимира Владимировича и подарил ему икону Святого Георгия, изготовленную нашими мастерами, - рассказывает Вячеслав Битаров. - Икона ему очень понравилась. Когда президент спросил о помощи для республики, я попросил его помочь в восстановлении дороги Владикавказ - Моздок. Моздокский район всегда интересует руководителя государства как стратегически важный. Нам необходимы средства для того, чтобы мы эту дорогу за два года сделали и могли напрямую по своей территории перемещаться в Моздокский район. Кроме этого, я попросил президента содействовать в изыскании средств для строительства «Зала зрелищ», где мы могли бы проводить соревнования международного уровня. Честно сказать, у нас нет и хорошего концертного зала, где можно было бы организовывать концерты и другие зрелищные мероприятия. Я напомнил о наших многочисленных олимпийских чемпионах. Владимир Владимирович назвал наших футболистов, главного тренера Станислава Черчесова и, как мне показалось, с удовольствием подписал распоряжение о поддержке моей инициативы. Теперь мы с правительством республики должны отработать по этим распоряжениям. Слово за нами. Надо подготовить проектно-сметную документацию и все необходимые документы, чтобы эти проекты были выполнены.

Амбициозные задачи

На встрече с президентом Вячеслав Битаров сообщил, что с 1 января 2019 года Северная Осетия будет жить по отраслевым программам, созданным Агентством развития республики. Программы будут решать амбициозные задачи, это те механизмы, которые приведут в действие разработанную стратегию и позволят ее осуществить. В них прописаны варианты действий правительства республики, министерств и ведомств. Сегодня заканчивается разработка целевых программ здравоохранения и сельского хозяйства, что позволит максимально эффективно распорядиться имеющимися средствами. А это федеральные и республиканские деньги, средства инвесторов, направленные на развитие различных отраслей экономики и социальной сферы.

- Мы также хотим, чтобы в социальную сферу приходили частные инвестиции и чтобы наравне с государственной медициной у нас развивалась частная, - подчеркивает глава Северной Осетии. - У наших граждан должен быть выбор. Надо сделать так, чтобы они не выезжали в другие регионы и за пределы Российской Федерации, а могли решать свои вопросы на месте, получая соответствующую услугу. И деньги, которые вывозятся из республики, оставались бы у нас. Для того и разрабатываются все эти программы, и об этом я доложил президенту страны.

«Серебро» по зарплатам

В Кремле речь шла и о заводе «Бином», где планируется ремонтировать военную технику. В республике ждут делегацию завода «КамАЗ» для того, чтобы наметить планы реализации проекта. Правда, остаются вопросы по Министерству обороны, но благодаря известному земляку Руслану Цаликову работа в этом направлении ведется.

Обсуждалось также выполнение майских указов президента в социальной сфере, в частности выплата заработной платы бюджетникам. В Северной Осетии мобилизовали все резервы и достигли серьезного результата. Доходы здесь за два года приросли на величину порядка 40%, и львиная их доля пошла на выполнение майских указов. Средства заложены в бюджете до конца года. Согласно официальным данным Росстата, республика по большинству показателей уровня заработных плат находится на втором месте в СКФО. Но это не предел.

- Если хороший врач получает заработную плату 40 - 50 тыс. руб., то этого недостаточно, чтобы достойно оплачивать его труд, - уверен Вячеслав Битаров. - То же касается и педагогов, и наших заслуженных артистов… мы такую работу будем вести и дальше. Но нам нужно увеличивать собственные доходы. И вот как раз целевые отраслевые программы нацелены именно на создание новых предприятий, развитие экономики, что позволит увеличить налогооблагаемую базу и собственный доход.

Возможности для реализации

В докладе президенту прозвучала амбициозная задача сделать Северную Осетию бездотационной к 2030 году. На какие ресурсы расчет? По словам главы РСО - А, предприниматели должны более ответственно относиться к своей роли и добросовестно платить налоги. И, кстати, здесь имеются большие резервы. Республиканские налоговая служба, Минфин и Минэк неплохо поработали с Росалкогольрегулированием для того, чтобы максимально легализовать алкогольное производство в регионе, что принесет в казну миллиарды рублей. Да и значительно увеличить доходы вполне реально благодаря уже имеющейся налогооблагаемой базе. А реализация программ по развитию животноводства, рыбохозяйственного комплекса и промышленности сделает Северную Осетию самодостаточной, что позволит, не оглядываясь на Минфин РФ, решать первоочередные задачи - водоснабжение и строительство социального жилья.

А еще с января 2019 года заработает первая очередь каскада Зарамагской ГЭС. И тут только от налога на имущество республика получит хорошую сумму, помимо других налогов. Дальше - будет вторая очередь и будут создаваться промышленные предприятия. Агентство развития РСО - Алания постоянно трудится над поиском партнеров и инвесторов, сделаны первые шаги - появился крупный рыбохозяйственный комплекс. Республика может производить рыбу не сотнями, а тысячами тонн, и специалисты говорят, что для этого есть все условия.

- Мы и дальше будем создавать такие условия, при которых человек, который хочет здесь работать, имел бы все возможности для реализации своих планов, - заявил Вячеслав Битаров.