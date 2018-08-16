2018-08-16T19:27:30+03:00
Политика

Орденом Дружбы народов наградил Лукашенко Рамзана Кадырова

Глава Чечни удостоился награды за личный вклад в укрепление отношений с Беларусью
Алена БЕЛЯЕВА
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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народовЛукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Как сообщает пресс-служба пресс-служба белорусского лидера, таким образом был отмечен значительный личный вклад главы республики в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чечней.

Напомним, не так давно Кадыров приезжал в Минск на встречу с белорусским лидером. Тогда политикам удалось не только обсудить возможность совместной работы на Кавказе, но и сразу же наметить первые шаги к сотрудничеству.

Кроме того, после встречи Кадыров рассказал, что у Лукашенко отличное чувство юмора и крепкое рукопожатие. Глава республики тогда пообещал, что приложит все усилия для спасения гражданина Беларуси Вячеслава Качуры, который больше шести лет находился в ливийском плену. Когда же последний наконец-то оказался на свободе, Александр Лукашенко написал руководителю Чечни благодарственное письмо.

Теперь же главу республики удостоили ордена.

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