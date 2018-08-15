2018-08-15T14:26:49+03:00
Спорт

Стало известно, во сколько обойдутся билеты на бой Макгрегор - Нурмагомедов

Напомним, "поединок века" главных бойцов ММА состоится 6 октября
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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В сети появилась первая информация о стоимости билетов на "поединок века" между ирландцем Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября состоится в Лас-Вегасе.

Как утверждает журналист Ариэль Хельвани, билеты будут продавать 11 категорий от $205 до $2505.

Twitter Ариэль Хельвани

Twitter Ариэль Хельвани

Напомним, встречу бойцов смешанного стиля из Дагестана и Ирландии фанаты "UFC" ждут уже давно и известие об утвержденной дате 229 турнира в Лас-Вегасе стало настоящим праздником для миллионов болельщиков в России и других странах. Ажиотаж, к слову, усиливает факт, что бойцов мотивирует не только спортивный азарт, но и личный конфликт, вспыхнувший в апреле этого года.

Кстати, за этот бой Хабиб Нурмагомедов получит рекордную для российских бойцов сумму - ее пока не называют - и своим подписчикам в соцсетях россиянин уже пообещал "уничтожить" Конора Макгрегора.

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