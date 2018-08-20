Боевики с гранатами и ножами напали на полицейских в нескольких районах Чечни

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-20T14:03:48+03:00

Один из преступников протаранил сотрудников ДПС на автомобиле [видео]

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В Чечне утром 20 августа боевики совершили несколько нападений на полицейских. Правоохранителей пытались убить примерно в одно и то же время в разных районах республики.

Согласно имеющейся информации, около десяти утра боевик, вооруженный гранатой, зашел на стационарный полицейский пост Мескер-Юрт и совершил самоподрыв.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МВД, примерно в то же время на территорию отдела МВД России по Шалинскому району попытались прорваться два преступника, вооруженные ножами. Полицейские смогли отбить атаку и ликвидировать обоих злоумышленников. В результате инцидента оказались ранены двое правоохранителей.

Нападения произошли в один день. Фото: телеграм-канала Силовики

Около половины 11 в грозном на пересечении улиц Первомайская и Исаева неизвестный преступник открыл огонь по полицейским и смог убить одного из них.

Практически сразу после этого в столице Чечни боевик, который был недавно амнистирован, за рулем автомобиля попытался сбить сотрудников ДПС. Есть информация, что до начала погони метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город. После взрыва он попытался скрыться, но не смог и начал сбивать ДПС-ников и смог тяжело ранить одного из них.

Снимок с места нападения на полицейских в грозном. Фото: соцсети

Кроме того, по имеющимся данным, в автомобиле вместе с преступником находился 11-летний мальчик, которого боевик использовал в качестве прикрытия. Полицейским удалось преступника ликвидировать. В ходе операции, подросток также был убит. Их личности сейчас устанавливаются.