2018-08-20T14:03:48+03:00
Происшествия

Боевики с гранатами и ножами напали на полицейских в нескольких районах Чечни

Один из преступников протаранил сотрудников ДПС на автомобиле [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Боевики напали на полицейских в ЧечнеБоевики напали на полицейских в ЧечнеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Чечне утром 20 августа боевики совершили несколько нападений на полицейских. Правоохранителей пытались убить примерно в одно и то же время в разных районах республики.

Согласно имеющейся информации, около десяти утра боевик, вооруженный гранатой, зашел на стационарный полицейский пост Мескер-Юрт и совершил самоподрыв.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского ГУ МВД, примерно в то же время на территорию отдела МВД России по Шалинскому району попытались прорваться два преступника, вооруженные ножами. Полицейские смогли отбить атаку и ликвидировать обоих злоумышленников. В результате инцидента оказались ранены двое правоохранителей.

Нападения произошли в один день. Фото: телеграм-канала Силовики

Нападения произошли в один день. Фото: телеграм-канала Силовики

Около половины 11 в грозном на пересечении улиц Первомайская и Исаева неизвестный преступник открыл огонь по полицейским и смог убить одного из них.

Практически сразу после этого в столице Чечни боевик, который был недавно амнистирован, за рулем автомобиля попытался сбить сотрудников ДПС. Есть информация, что до начала погони метнул взрывное устройство на пост ГИБДД при въезде в город. После взрыва он попытался скрыться, но не смог и начал сбивать ДПС-ников и смог тяжело ранить одного из них.

Снимок с места нападения на полицейских в грозном. Фото: соцсети

Снимок с места нападения на полицейских в грозном. Фото: соцсети

Кроме того, по имеющимся данным, в автомобиле вместе с преступником находился 11-летний мальчик, которого боевик использовал в качестве прикрытия. Полицейским удалось преступника ликвидировать. В ходе операции, подросток также был убит. Их личности сейчас устанавливаются.

Наезд на полицию в Чечне.

Еще больше материалов по теме: «Терроризм на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставропольчанин простил жену после удара ножом в грудь
Специалисты Ставропольской психбольницы № 1 покорили Эльбрус
Директор РАНХиГС Азамат Тлисов: Форум «Машук» в Пятигорске - драйвер развития добровольческого движения округа
Иностранный предприниматель подарил жителям Чечни 15 тонн фруктов
Двух полицейских на Ставрополье заподозрили в превышении полномочий и незаконном лишении свободы
В Ставрополе задержали банду из 12 наркоторговцев
Ставропольцев приглашают на тест-драйв ŠKODA KODIAQ
В КБР появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов
Кисловодск собрал самый большой курортный сбор среди городов Кавминвод — 23 млн рублей
18 человек пострадали в массовом ДТП в Дагестане
На Ставрополье прокуратура взяла на контроль ДТП рейсового автобуса и "КамАЗа"
В Пятигорске такси перевернулось на крышу после столкновения с "Тойотой"
Суд Махачкалы арестовал главу республиканского ФОМС на два месяца
Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после ДТП с рейсовым автобусом
В Кисловодске вандалы разрисовали памятник Ксении Ге
На Ставрополье к середине осени отремонтируют 210 километров дорог
Ставропольские полицейские ликвидировали наркопритон
После ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье в больнице остаются 9 человек
Последние дни августа на Ставрополье будут жаркими
Пострадавшие сирийцы получили помощь из Ингушетии
Ставропольца сняли с рейса за дебош - мужчина сел на чужое место
Трамп дал визу отцу Хабиба Нурмагомедова
40 млрд рублей потратят на защиту от селей и лавин в СКФО
В Дагестане объявили штормовое предупреждение
Установлена причина массового отравления в детском лагере Дагестана
В Пятигорске женщины использовали Вечный огонь как сушилку для одежды
Против начальника Пенсионного фонда Каспийска выдвинули еще одно обвинение в коррупции