2018-08-18T10:28:09+03:00
Происшествия

В КЧР не могут посадить мирового судью за смертельное ДТП

Следствие ждет, когда его лишат судейского статуса
Евгения СОКОРЕВА
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Пострадавшая машина и вероятный виновник трагедииПострадавшая машина и вероятный виновник трагедии
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В Карачаево-Черкесии уже несколько месяцев не могут завести уголовное дело на мирового судью Максима Якуша, подозреваемого в гибели двух человек в ДТП.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следственных органах республики, чтобы завести дело на Якуша, ведомство обратилось к Высшей квалификационной коллегии судей с требованием лишить его статуса судьи, а с ним и судейской неприкосновенности, но ответа не получили.

Авария, вероятным виновником которой называют мирового судью Максима Якуша, произошла 12 мая этого года. На 44 км трассы "Кавказ" автомобиль "Toyota Prado" - за рулем предположительно был Якуш - вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой "Kia". 19-летний пассажир "Kia Rio" Владислав Гладской скончался на месте, а его 35-летний попутчик Аскер Узденов - в реанимации.

Владислав Гладской и Аскер Узденов. Фото: соцсети

Владислав Гладской и Аскер Узденов. Фото: соцсети

Водитель "Toyota Prado" с места ДТП сбежал. Очевидцы утверждали, что в машине виновника аварии они нашли спиртное.

До этой трагедии местные СМИ писали, что Якуш якобы остался безнаказанным за сбитую насмерть беременную женщину.

Известно, что президиум Народного собрания Карачаево-Черкесии уже направил обращение к начальству республиканской прокуратуры и следственного комитета взять расследование этого дела под особый контроль.

За резонансным делом с участием мирового судьи следит и глава КЧР Рашид Темрезов.

Напомним, против судьи не могут возбудить дело, пока местная квалификационная коллегия судей не лишит коллегу судейского статуса.

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