В результате ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье 2 человека погибли и 17 оказались в больнице
19 августа около четырех часов утра в Андроповском районе Ставропольского края произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и зерновоза "КамАЗа". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, по предварительной версии водитель "Сетры" ехал по маршруту "Тбилиси - Краснодар" и на 295 километре трассы "Кавказ" не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения на месте происшествия погибли два пассажира автобуса. Всего в "Сетре" находились 2 водителя и 40 туристов. Всех, кто получил ранения, доставили в больницы Невинномысска и Андроповского района.
Смертельное ДТП на Ставрополье.
Согласно имеющимся данным, сейчас госпитализированы 17 человек, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Среди них - пятеро детей. Водитель грузовика в столкновении не пострадал.
ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье.
Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб и краевой полиции. Движение автомобилей на этом участке трассы затруднено. Эксперты выясняют степень виновности обоих водителей.
Авария с рейсовым автобусом на Ставрополье.
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