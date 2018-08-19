В результате ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье 2 человека погибли и 17 оказались в больнице

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-19T10:10:53+03:00

В ДТП погибли два человека. Фото: скриншот видео УГИБДД по СК

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19 августа около четырех часов утра в Андроповском районе Ставропольского края произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и зерновоза "КамАЗа". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, по предварительной версии водитель "Сетры" ехал по маршруту "Тбилиси - Краснодар" и на 295 километре трассы "Кавказ" не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения на месте происшествия погибли два пассажира автобуса. Всего в "Сетре" находились 2 водителя и 40 туристов. Всех, кто получил ранения, доставили в больницы Невинномысска и Андроповского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664912" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на Ставрополье.

Согласно имеющимся данным, сейчас госпитализированы 17 человек, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Среди них - пятеро детей. Водитель грузовика в столкновении не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664911" frameborder="0"></iframe> ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье.

Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб и краевой полиции. Движение автомобилей на этом участке трассы затруднено. Эксперты выясняют степень виновности обоих водителей.