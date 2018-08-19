2018-08-19T10:10:53+03:00
Происшествия

В результате ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье 2 человека погибли и 17 оказались в больнице

Среди пострадавших пятеро детей [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В ДТП погибли два человека. Фото: скриншот видео УГИБДД по СКВ ДТП погибли два человека. Фото: скриншот видео УГИБДД по СК
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19 августа около четырех часов утра в Андроповском районе Ставропольского края произошла смертельная авария с участием рейсового автобуса и зерновоза "КамАЗа". Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, по предварительной версии водитель "Сетры" ехал по маршруту "Тбилиси - Краснодар" и на 295 километре трассы "Кавказ" не справился с управлением и врезался в грузовик, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения на месте происшествия погибли два пассажира автобуса. Всего в "Сетре" находились 2 водителя и 40 туристов. Всех, кто получил ранения, доставили в больницы Невинномысска и Андроповского района.

Смертельное ДТП на Ставрополье.

Согласно имеющимся данным, сейчас госпитализированы 17 человек, еще одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Среди них - пятеро детей. Водитель грузовика в столкновении не пострадал.

ДТП с рейсовым автобусом на Ставрополье.

Сейчас на месте столкновения работают сотрудники экстренных служб и краевой полиции. Движение автомобилей на этом участке трассы затруднено. Эксперты выясняют степень виновности обоих водителей.

Авария с рейсовым автобусом на Ставрополье.

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