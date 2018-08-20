2018-08-20T20:08:21+03:00
Общество

Человек-паук станцевал лезгинку на свадьбе в Дагестане

Супергерой решил посоперничать с женихом за красавицу-невесту
Андрей ЗОБОВ
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Человек-паук станцевал лезгинку на свадьбе в ДагестанеЧеловек-паук станцевал лезгинку на свадьбе в Дагестане
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Экстравагантный ролик с танцующим лезгинку на дагестанской свадьбе Человеком-пауком буквально взорвал интернет. Вирусное видео моментально распространилось по всем популярным публичным группам в социальных сетях.

Ролик получился действительно совершенно нетривиальным. На кадрах видно, как жених и невеста танцуют в окружении гостей. Играет традиционная музыка, танец выглядит эстетично и чинно, всё в духе кавказских традиций.

Однако в какой-то момент в красивую церемонию вклинивается человек, одетый в костюм супергероя из комиксов Marvel — Человека-паука. Личность человека, скрывающегося под маской, традиционно осталась неизвестной однако оказалось, что «паучок» бесподобно танцует знаменитейшую лезгинку.

Человек-паук станцевал лезгинку на дагестанской свадьбе.

Пользователи соцсетей живо заинтересовались личностью Человека-паука. Некоторые предполагали, что под маской супергероя «скрывается тайный поклонник», другие резонно замечали, что, судя по отточенности и красоте движений, это профессиональный танцор, третьи были уверены, что «это друг мужа, который должен был инсценировать «похищение».

Кроме того, широкий резонанс вызвало достаточно грубое нарушение свадебных традиций. Большинство жителей Северного Кавказа посчитали забавную выходку «уродливой» и «попирающей наследие предков». Более демократичные пользователи заметили, что «бесподобная свадьба, наверняка, была испорчена пошлостью этого юмора».

Так или иначе, ролик набрал огромную популярность и собирает десятки тысяч просмотров в Instagram. И для людей, далёких от традиций, видео стало лишней возможностью улыбнуться и поразиться человеческой находчивости.

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