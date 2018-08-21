Судья из Ставрополя подал в отставку после разлетевшегося по сети секс-видео
Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров написал заявление об увольнении после скандала с секс-видео.
Об отставке по собственному желанию "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщила пресс-секретарь Ставропольского краевого суда:
- Его заявление об отставке будет рассматриваться на заседании квалификационной коллегии судей сегодня в 16.30, - рассказала Елена Чурюда.
Причины увольнения пока не называются, но свою должность Юрий Макаров оставляет на фоне скандала из-за появившегося в сети ролика с участием мужчины - похожего на него.
На кадрах видно, как перед магазинчиком на заправке из "Мерседеса" выходят по-деловому одетый водитель и абсолютно голая девушка. Заключив какую-то договоренность, нагая красавица, хихикая, идет в наступление к кассе с бутылкой пива в руке. "Донжуан" снимает все действо на телефон. Отоварившись - оба уезжают. Невозмутимый кассир продолжает работать. Какая история скрывается за этим видео - остается догадываться.
Скандальный ролик с участием мужчины, похожего на судью из Ставрополя.
Все это сняли камеры наблюдения на АЗС в Краснодарском крае. И номера иномарки совпали с номерами на авто ставропольского судьи. Однако сам Юрий Макаров не признает себя героем записи и уже говорил журналистам, что за год ни разу не был в том регионе.