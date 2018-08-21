Судья из Ставрополя подал в отставку после разлетевшегося по сети секс-видео

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-21T13:01:00+03:00

На записи человек, похожий на Юрия Макарова, снимает на видео, как голая блондинка покупает напиток

Мы нашли скандальную запись, из-за которой Юрий Макаров мог оставить должность [видео]

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Председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров написал заявление об увольнении после скандала с секс-видео.

Об отставке по собственному желанию "Комсомольской правде на Северном Кавказе" сообщила пресс-секретарь Ставропольского краевого суда:

- Его заявление об отставке будет рассматриваться на заседании квалификационной коллегии судей сегодня в 16.30, - рассказала Елена Чурюда.

Причины увольнения пока не называются, но свою должность Юрий Макаров оставляет на фоне скандала из-за появившегося в сети ролика с участием мужчины - похожего на него.

На кадрах видно, как перед магазинчиком на заправке из "Мерседеса" выходят по-деловому одетый водитель и абсолютно голая девушка. Заключив какую-то договоренность, нагая красавица, хихикая, идет в наступление к кассе с бутылкой пива в руке. "Донжуан" снимает все действо на телефон. Отоварившись - оба уезжают. Невозмутимый кассир продолжает работать. Какая история скрывается за этим видео - остается догадываться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/665178" frameborder="0"></iframe> Скандальный ролик с участием мужчины, похожего на судью из Ставрополя.

Все это сняли камеры наблюдения на АЗС в Краснодарском крае. И номера иномарки совпали с номерами на авто ставропольского судьи. Однако сам Юрий Макаров не признает себя героем записи и уже говорил журналистам, что за год ни разу не был в том регионе.