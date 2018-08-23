Альпинист скончался после удара молнии на горе Эльбрус

СЕГОДНЯ 11:42 2018-08-23T11:43:26+03:00

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34-летний житель Брянска скончался во время восхождения на Эльбрус, после того как в него ударила молния. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СК России, на данный момент в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку, в ходе который будут выяснены все обстоятельства гибели альпиниста. В ведомстве отметили, что сейчас тело мужчины находится в морге. Специалисты планируют провести все необходимые экспертизы.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов дня в среду, 22 августа. В это время на высоте 4200 и 4300 метров метров находились две группы альпинистов. Неожиданно разыгралась гроза и молния ударила как раз в место стоянки людей, совершающих восхождение.

Альпинисты тут же послали сообщение спасателям. К ним на помощь немедленно выдвинулись шесть специалистов Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на ратраке.

В результате инцидента, один из туристов погиб, а еще двое оказались в больнице. По словам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает, но им необходима врачебная помощь. Сейчас туристы находятся в состоянии средней тяжести.

Кстати, по словам представителей экстренного ведомства, случаи удара молнией на склоне горы очень редки.