2018-08-26T10:24:15+03:00
Политика

Кадыров: «Сенатору Маккейну не нравился сам факт существования России»

Чеченский лидер прокомментировал кончину одного из самых влиятельных противников России в Конгрессе США
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров прокомментировал смерть сенатора Джона МаккейнаРамзан Кадыров прокомментировал смерть сенатора Джона МаккейнаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал смерть сенатора Конгресса США Джона Маккейна, одного из самых влиятельных американских политиков последних лет, отличавшегося своей ярковыраженной русофобией и множество раз голосовавшего за кардинальное ужесточение санкций против РФ.

— Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт её существования. На всё воля Аллаха. Россия была, есть и будет! — Написал чеченский лидер в своём Instagram.

Напомним, американский сенатор скончался от раковой опухоли мозга сегодня в 2:28 ночи (16:28 субботы по местному времени) на собственном ранчо в штате Аризона. Джону Маккейну был 81 год. 24 августа стало известно, что конгрессмен отказался от дальнейшего лечения и решил провести последние дни в кругу семьи.

В России Джон Маккейн был широко известен как один из главных русофобов в Конгрессе США, клеймивших существующую в стране политическую систему и выступавших за максимальное ужесточение санкций против РФ. Широкой публике он запомнился резкими высказываниями против президента Владимира Путина, которого он без стеснения называл «убийцей, бандитом и продуктом КГБ».

Под горячую руку Маккейна попадал и действующий президент США Дональд Трамп, которого он обвинял в отступлении от стратегии господства Америки над всем миром. Особенно резко он отзывался о главе Соединённых Штатов после его встречи с Путиным в Хельсинки.

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