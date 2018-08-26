Кадыров: «Сенатору Маккейну не нравился сам факт существования России»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал смерть сенатора Конгресса США Джона Маккейна, одного из самых влиятельных американских политиков последних лет, отличавшегося своей ярковыраженной русофобией и множество раз голосовавшего за кардинальное ужесточение санкций против РФ.
— Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт её существования. На всё воля Аллаха. Россия была, есть и будет! — Написал чеченский лидер в своём Instagram.
Напомним, американский сенатор скончался от раковой опухоли мозга сегодня в 2:28 ночи (16:28 субботы по местному времени) на собственном ранчо в штате Аризона. Джону Маккейну был 81 год. 24 августа стало известно, что конгрессмен отказался от дальнейшего лечения и решил провести последние дни в кругу семьи.
В России Джон Маккейн был широко известен как один из главных русофобов в Конгрессе США, клеймивших существующую в стране политическую систему и выступавших за максимальное ужесточение санкций против РФ. Широкой публике он запомнился резкими высказываниями против президента Владимира Путина, которого он без стеснения называл «убийцей, бандитом и продуктом КГБ».
Под горячую руку Маккейна попадал и действующий президент США Дональд Трамп, которого он обвинял в отступлении от стратегии господства Америки над всем миром. Особенно резко он отзывался о главе Соединённых Штатов после его встречи с Путиным в Хельсинки.