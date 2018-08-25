2018-08-25T15:34:42+03:00
Происшествия

Как ставропольский министр нажил огромное состояние на "откатах"

"Комсомолка" рассказывает, сколько всего купил и построил себе и своей родне арестованный чиновник Васильев [фото дворцов и квартир]
Алена БЕЛЯЕВА
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Васильев построил шикарный домВасильев построил шикарный дом
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Расследование уголовного дела против бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья окончено и передано в покуратуру для утверждения обвинительного заключения. Игорь Васильев находится под стражей по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Силовики нашли у Васильева и его родственников не только ценные бумаги, но и огромный особняк, собственные апартаменты в пятизвездночном отеле в Сочи и дорогой автопарк. Имущество чиновник оформлял не на себя, а на родню.

Белокаменный дворец чиновника.

Белокаменный дворец чиновника.

В 2017 году Васильев закончил строительство дома в Ставрополе, который по оценке специалистов стоит более 150 миллионов рублей. В белокаменном особняке, который больше похож на дворец, висят хрустальные люстры, блестят мрамором и позолотой лестницы, а мебель в библиотеке сделана из ценных пород дерева. В кабинете чиновника все говорит о дороговизне - фрески, антикварные вещицы и кожаное кресло большого босса. О сауне с бассейном экс-министр тоже не забыл. Кстати, во время обыска в особняке силовики обнаружили коллекцию швейцарских часов - еще один символ шикарной жизни.

Холл больше похож на театр.

Холл больше похож на театр.

- Особняк был оформлен на сестру жены чиновника - Альбину Таирову, которая является рядовым специалистом в одном из госучреждений с зарплатой не более 30 тысяч рублей в месяц, - говорит источник "КП" в правоохранительных органах. - Другие сестры жены также не были обделены: на них Васильев оформил 3 квартиры в элитном жилом комплексе «Александровский парк» стоимостью 24,3 миллиона рублей.

Васильев любит дорогие машины.

Васильев любит дорогие машины.

В собственности семьи Васильева было несколько люксовых иномарок более чем на 25 млн рублей. Хотя, согласно справке о доходах, авто владела только жена Васильева, которая ездила на Audi Q7. Васильев любил не только жить и передвигаться с комфортом, но и об отдыхе не забывал.

Все в доме кричит о богатстве.

Все в доме кричит о богатстве.

- В Сочи в отеле «SWISSOTEL RESORT SOCHI KAMELIA» Васильев в 2016 году купил шикарные апартаменты за 47,252 млн руб. Они были оформлены на племянницу жены чиновника Марину Макарову, - продолжает источник "КП".

В этом отеле Васильев купил апартаменты.

В этом отеле Васильев купил апартаменты.

Васильев сделал несколько дорогостоящих подарков и жене. Нэлли Шамильевна стала обладательницей квартиры на Университетском проспекте в Москве за 21 миллион рублей, квартиры в Ставрополе за 5,663 миллиона рублей, а также парковочного места за полмиллиона рублей и подсобных помещений стоимостью 212 690 рублей.

Домашний кабинет экс-министра

Домашний кабинет экс-министра

Когда Васильев был задержан, его родственники спешно пытались переоформить записанную на них собственность на своих близких знакомых, но не успели. Теперь прокуратура хочет взыскать с экс-министра и его семьи в доход государства ценных бумаг на 31 миллион рублей, так как они не были подтверждены официальными доходами.

При официальной зарплате в 5,6 миллиона рублей в год и скромном имуществе (чиновник владел кладовкой и парковочным местом) Васильев умудрился обеспечить семью недвижимостью и акциями компаний на десятки миллионов.

При обыске в доме нашли коллекцию швейцарских часов.

При обыске в доме нашли коллекцию швейцарских часов.

- Схема обогащения заключалась в том, что контракты на строительство дорог отдавались афилированным с министром фирмам за откаты, - отмечает источник "КП". - Для этого глава района или села, желавший построить у себя дорогу, должен был ввести на своей территории режим чрезвычайного положения. Это давало возможность проводить госзакупку у единственного подрядчика, без конкурса.

По этой схеме с 2015 по 2016 годы были заключены 11 муниципальных контрактов с администрациями Кисловодска, Солуно-Дмитриевского и Пригородного сельсоветов. На строительстве были украдены 70 миллионов рублей. Немудрено, что ремонт при таком воровстве делался из рук вон плохо: использовали более дешевые материалы, нарушали технологию, а в сметах указывали совсем не то, что было на самом деле.

В доме жили ценители искусства

В доме жили ценители искусства

За участие в схеме уже поплатился глава Андроповского района Николай Пелихов. Он заключил контракт на ремонт дороги стоимостью в 42 миллиона рублей с единственным подрядчиком, который был согласован с Васильевым. Суд над чиновником уже прошел: он отделался увольнением и штрафом в 100 тысяч рублей.

Сауна и бассейн

Сауна и бассейн

Напомним, это не первое уголовное дело, которое возбуждают против Васильева. В 2010 году его подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения. Тогда он был скромным директором ГУП «Дирекция строящихся автомобильных дорог», но во версии следствия летал в Швейцарию в компании с главным бухгалтером за казенный счет. Стоимость этого путешествия вылилась в 370 тысяч рублей. Причем, как выяснилось, в министерстве «добро» на заграничную «командировку» не давали. В прошлый раз его вину доказать не удалось и дело развалилось еще до того, как было передано в суд

Одна из спален

Одна из спален

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