2018-08-27T12:32:08+03:00
Происшествия

Страшное ДТП с маршруткой на Ставрополье - два человека погибло и шесть пострадали

Легковушка не уступила дорогу пассажирской "ГАЗели" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Кадр с места аварии. Фото: соц-сетиКадр с места аварии. Фото: соц-сети
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Грачевском районе Ставропольского края пассажирская "ГАЗель" столкнулась с отечественной легковушкой. По последней информации в результате ДТП пострадали не девять человек - как сообщалось ранее в пресс-службе ГУ МЧС по СК - а шесть. Погибли в ДТП двое - оба ехали в легковушке.

- На 553 км автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" Р-216, проходящей на территории Грачевского района, произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирской "Газели", - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" спасатели. - Для ликвидации последствий происшествия привлекли 10 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

В местном управлении ГИБДД уточнили, что от полученных травм водитель "Гранты" скончался на месте, а пассажирка "Лады" в реанимации. Ранения разной степени тяжести получили шесть человек, четверо из них были госпитализированы и двоим уже назначили амбулаторное лечение.

- Детей среди пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. - На момент ДТП в маршрутке было 12 человек и 4 человека в "Гранте".

Со слов свидетелей, аварию спровоцировала легковушка, не уступившая дорогу пассажирскому маршрутному такси. На месте происшествия работают специалисты.

Смертельное ДТП в Ставропольском крае с участием "ГАЗели".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лето на Ставрополье закончится жарко и ветрено
В Пятигорске в доме образцового содержания откроют для жильцов библиотеку
С Эльбруса спустили туристку из Украины
В Кисловодске пенсионерка нарушила правила и попала под машину
В Нацбанке Северной Осетии обнаружили фальшивые купюры
В Северной Осетии полицейские косят коноплю
Во Владикавказе 17-летнего подростка убило балкой на стройке
Зампрокурора Каспийска опорочил свою честь и нарушил присягу
В Северной Осетии спасатели эвакуировали тела погибших альпинистов
В Черкесске таксист изнасиловал восьмиклассника
Двое детей пострадали в аварии на Ставрополье
На Ставрополье пропал высокий 28-летний мужчина
Полиция Ставрополья обещает награду за информацию о лихаче, сбившем насмерть пешехода
Автоинспекторы Кабардино-Балкарии помогли попавшим в беду московским туристам
Полицейский предотвратил взрыв газа в многоэтажке Кизляра, спустившись на 3 этаж по веревке
В Железноводске лестницу в Курортный парк отделают природным травертином
На Ставрополье приговорили к заключению организованную группу торговцев оружием
В Ставрополе расплатиться за проезд банковской картой теперь можно и в автобусах
На Ставрополье ищут без вести пропавшего парня
Кадыров поссорился с журналистами и прописал им «Ново-Пассит»
Невинномысск стал самым тихим городом России
Дагестанец с фальшивыми деньгами пошиковал на Ставрополье
На КМВ пройдут лекции с уникальными архивными аудиозаписями Александра Солженицына
В Дагестане школьник попал под поезд
Житель Дагестана арестован за хранение оружия и религиозной литературы
Губернатор Ставрополья рассказал, почему тротуарная плитка лучше асфальта
В Дагестане обсуждают "забавный" ролик с маленькой девочкой за рулем трактора