Страшное ДТП с маршруткой на Ставрополье - два человека погибло и шесть пострадали

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-27T12:32:08+03:00

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Сегодня утром в Грачевском районе Ставропольского края пассажирская "ГАЗель" столкнулась с отечественной легковушкой. По последней информации в результате ДТП пострадали не девять человек - как сообщалось ранее в пресс-службе ГУ МЧС по СК - а шесть. Погибли в ДТП двое - оба ехали в легковушке.

- На 553 км автодороги "Астрахань-Элиста-Ставрополь" Р-216, проходящей на территории Грачевского района, произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирской "Газели", - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" спасатели. - Для ликвидации последствий происшествия привлекли 10 человек и 3 единицы техники от МЧС России.

В местном управлении ГИБДД уточнили, что от полученных травм водитель "Гранты" скончался на месте, а пассажирка "Лады" в реанимации. Ранения разной степени тяжести получили шесть человек, четверо из них были госпитализированы и двоим уже назначили амбулаторное лечение.

- Детей среди пострадавших нет, - сообщили в ведомстве. - На момент ДТП в маршрутке было 12 человек и 4 человека в "Гранте".

Со слов свидетелей, аварию спровоцировала легковушка, не уступившая дорогу пассажирскому маршрутному такси. На месте происшествия работают специалисты.