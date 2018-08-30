2018-08-30T17:20:15+03:00
Общество

Дагестанский бизнесмен купил журнал Forbes Russia

Новый владелец журнала приходится зятем Рамазану Абдулатипову
Михаил ЮЖНЫЙ
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Магомед Мусаев. Фото из личного архива бизнесмена.Магомед Мусаев. Фото из личного архива бизнесмена.
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Новым владельцем российской версии финансового издания Forbes стал известный дагестанский бизнесмен и общественный деятель Магомед Мусаев.

- 30 августа журнал Forbes Россия неожиданно сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у предыдущего владельца Александра Федотова 100% акций компании "AC РУС МЕДИА". Во рамках данной сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, получила до 2023 года лицензию на издание американского журнала Forbes в России, - сообщили в издании.

Магомед Мусаев родился в Дагестане в 1963 году. Он занимается бизнесом, а также занимает пост генерального директора "Всероссийского выставочного центра" (ВВЦ) в Москве. За большой вклад в совершенствование выставочного дела в Москве отмечен благодарностью мэра столицы.

Русской православной церковью Магомед Мусаев награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского. Российские СМИ называют Магомеда Мусаева зятем бывшего главы Дагестана Рамзана Абдулатипова.

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