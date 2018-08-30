Дагестанский бизнесмен купил журнал Forbes Russia
Новым владельцем российской версии финансового издания Forbes стал известный дагестанский бизнесмен и общественный деятель Магомед Мусаев.
- 30 августа журнал Forbes Россия неожиданно сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у предыдущего владельца Александра Федотова 100% акций компании "AC РУС МЕДИА". Во рамках данной сделки правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, получила до 2023 года лицензию на издание американского журнала Forbes в России, - сообщили в издании.
Магомед Мусаев родился в Дагестане в 1963 году. Он занимается бизнесом, а также занимает пост генерального директора "Всероссийского выставочного центра" (ВВЦ) в Москве. За большой вклад в совершенствование выставочного дела в Москве отмечен благодарностью мэра столицы.
Русской православной церковью Магомед Мусаев награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского. Российские СМИ называют Магомеда Мусаева зятем бывшего главы Дагестана Рамзана Абдулатипова.
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»