Рекордный урожай «Казьминского»

СЕГОДНЯ 18:06 2018-08-30T18:10:35+03:00

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«Космическое земледелие»

Собственно, особого удивления нынешнее достижение не вызвало, разве что принесло приятное чувство гордости самим хлеборобам и жителям края. Ведь у колхоза этого уже давняя традиция - быть лучшим. Ну или одним из лучших. В стране! Причем сразу во множестве «номинаций»: по уровню культуры земледелия, масштабу внедрения новых технологий, урожайности и валовому сбору, рентабельности и росту заработной платы, а также развитию производства.

Что касается развития, так тут развивается все и постоянно. Центральная ось, на которой строится деятельность хозяйства, - внедрение современных технологий. Кстати, ученые так и говорят: здесь можно увидеть все новое, что предлагает сегодня агрономическая наука. Например, инновационные технологии точного земледелия с использованием систем навигации и снимков со спутника. Данные космических фото позволяют вносить дозированно минеральные удобрения, что дает максимальный

эффект.

Практический смысл элиты

Ну а если и дальше исследовать феномен колхоза «Казьминский», то можно увидеть, что максимальный эффект работы всего предприятия получается из нескольких слагаемых: серьезных финансовых вложений, умелого менеджмента, тех же передовых технологий и четкой профессиональной слаженности большого коллектива.

Нелишним будет, конечно, упомянуть и о роли личности в истории. Точнее, в успехе. Так вот значение для хозяйства опыта, мудрости и таланта председателя СПК колхоза-племзавода «Казьминский» Сергея Шумского сложно переоценить. Правда, Сергей Александрович к личному вкладу относится скромно и непременно отмечает решающее значение всей команды в трудовых свершениях. Он так и говорит:

- Внедрение всего передового и нового, повышение благополучия своих колхозников, увеличение производительности сельскохозяйственной продукции являются первостепенными задачами.

В этом плане не будет преувеличением назвать «Казьминский» экспериментальной площадкой. Ежегодно на опытных полях колхоза специалисты научно-исследовательского института испытывают новые сорта зерновых, и теоретические разработки ученых приобретают на этой почве практический смысл. В нынешнем году были апробированы такие сорта Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной станции - филиала ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко»: Сварог, Жива, Медея, Граф и Степь.

Причем, как уточняет главный агроном «Казьминского» Александр Остриков, оригинальными семенами засеяно 611 га. Именно семеноводство, которому уделяется большое внимание, позволяет рассчитывать колхозникам на высокую урожайность. Потому в хозяйстве на основных площадях уже не один год высевают исключительно элиту. К слову, колхоз полностью себя обеспечивает семенами всех культур. Это залог и качества, и снижения себестоимости продукции.

От рывка до роста

Нужно упомянуть о том, что поля «Казьминского» находятся не только на Ставрополье, но и в соседнем Краснодарском крае. На Кубани расположены два отделения, и они регулярно побеждают в соревнованиях краснодарских хлеборобов по своей почвенно-климатической зоне. Так что рекордный урожай собран на землях двух регионов.

Да, победителями становятся, как гласит прописная истина. И «Казьминский» именно становился, неимоверно трудно, шаг за шагом. История гласит, что в 1974 году хозяйство, находившееся на грани банкротства, возглавил отец нынешнего председателя - Александр Шумский (известный в стране выдающийся организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда). Внедренная им цеховая система с укрупненными севооборотами и оплатой работы колхозников по валовому доходу позволила ранее убыточному предприятию совершить настоящий рывок по урожаям и прибылям. Поколение, родившееся в Советском Союзе, знает, что такое пятилетки. Так вот, в девятой пятилетке (1976 - 1980 годы) по сравнению с восьмой производство в «Казьминском» выросло на 50 (!) процентов. С тех пор ежегодный рост показателей стал визитной карточкой хозяйства.

Точка созидательной энергии

Колхоз «Казьминский» - современное по мировым меркам производство. Это собственная, а не наемная, передовая техника: мощный парк в прошлом году пополнился 12 комбайнами «Торум» (здесь поддерживают отечественного производителя), отлично справляются со своей работой универсальные и экономичные зерновые сеялки для прямого посева различных культур «Рапид». И еще (да-да, тоже мирового уровня!): технологии, удобрения, средства защиты растений. И, конечно, люди, которые умеют и любят трудиться.

- У нас каждая ступень агротехнологии соблюдена, минеральные удобрения внесены в необходимом количестве и в положенные сроки, есть хранение и переработка, - объясняет успех главный агроном Александр Остриков. - То есть все сходится в одной точке - точке человеческой созидательной энергии. Так и движемся вперед.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Гибридное» сотрудничество

Одно из ключевых направлений деятельности «Казьминского» - производство семян кукурузы. Несколько лет назад это была инициатива Сергея Шумского. Необходимо сказать, что СПК давно и активно сотрудничает с французской фирмой «Евралис» по производству семян подсолнечника, кукурузы, рапса и сои. Французы поставляют на Ставрополье родительские формы гибридов, а «Казьминский» выращивает гибриды первого поколения и продает высококлассные семена по всей России. При этом сельхозпредприятие использует самые современные методы обработки почвы: применяет интенсивные влагосберегающие технологии, научные методы внесения удобрений и средств защиты, внедряет системы точного земледелия.

СПРАВКА "КП"

Модернизировать и укомплектовать

Колхоз «Казьминский» образован в 1929 году. Расположен он недалеко от Невинномысска и состоит из двух населенных пунктов: села Казьминского и хутора Саратовского. Численность работающих колхозников - около 2000. Основной вид деятельности - это производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, разведение племенного скота и его реализация. Колхоз имеет 18,5 тысячи га пашни. Выращиваются зерновые культуры: кукуруза, пшеница, ячмень, овес, подсолнечник. В эксплуатации две мельницы мощностью до 60 тонн муки в сутки. Для колхозников работают 7 магазинов, 2 пекарни, ежедневно выпекающие 8 тонн хлеба и большой ассортимент хлебобулочных изделий. В Невинномысске открыты торговые точки «Казьминского». Колхозное стадо имеет около 2000 коров, а ежедневный надой молока составляет 25 - 30 тонн. Молоко перерабатывается Ставропольским молочным комбинатом. Колхоз газифицирован, имеет централизованное водоснабжение, дороги заасфальтированы. На балансе хозяйства: лечебно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, спортивная школа с хорошим спортзалом. По последним показателям, СПК колхоз-племзавод «Казьминский» находится в первой десятке из 300 лучших хозяйств России.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«Лучший руководитель России»

Сергей Шумский

Сергей Шумский - в сельском хозяйстве более 30 лет, 10 лет возглавляет СПК колхоз-племзавод «Казьминский». Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный работник агропромышленного комплекса РФ, Герой труда Ставрополья. Имеет общественную награду ассоциации отраслевых союзов АПК «АССА ГРОСС» «За изобилие и процветание России», почетное звание «Лучший руководитель России».