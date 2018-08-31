Владимир ВЛАДИМИРОВ: «Губернатор отвечает за все - от роддома до кладбища»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-31T13:53:48+03:00

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Что является приоритетом в развитии Ставропольского края? Кто позаботится о состоянии школ и больниц? Как бороться со стихийными бедствиями и паводками? Что будет с молодыми семьями и обделенными дольщиками, так и не получившими законное жилье? На эти и другие вопросы губернатор Владимир Владимиров ответил в ходе «Прямой линии» на «Своем ТВ».

На первый вопрос ответ губернатора был ясен: в нашем крае, как и в любом регионе страны, больше 80% средств идут на финансирование социальной сферы и целевых программ. Потому что именно благосостояние граждан является первостепенной целью любой власти.

Об урагане в Зеленокумске и прошлогоднем паводке

- Доволен ли я ситуацией в регионе? Конечно, нет. И я не должен быть ею доволен никогда. У нас есть серьезные успехи и прорывы, но проблемы и вопросы будут всегда, а губернатор несет ответственность за все - от роддома до кладбища. Я обязан полностью погружаться в сложности, ведь, только будучи небезразличным, я смогу по-настоящему качественно решать их, реагировать с полной самоотдачей, - считает Владимир Владимиров.

Одной из самых серьезных проблем в этом году стало стихийное бедствие в Зеленокумске. После урагана и ливня, прошедших 1 июля, состояние большинства зданий оставляло желать лучшего: ветер сорвал крыши, град разбил окна, причем в бедственном состоянии оказались не только дома, но и детские сады, и школы. Тогда губернатор отреагировал молниеносно, выделив 133 миллиона на ремонтные работы, и их результаты не заставили себя ждать. - Мы почти закончили в Зеленокумске. Могу обещать, что все социальные объекты откроют свои двери после 28 августа, дети смогут вовремя пойти в школы и детские сады. Сразу после урагана у нас было 72 проблемных дома, сейчас осталось всего шесть. Работы по восстановлению крыш будут завершены к первому сентября, чтобы наступающий сезон дождей не угрожал жителям затоплением квартир, - пообещал Владимир Владимиров.

Другой острой проблемой, которую жители края не смогли обойти в разговоре с губернатором, стало подтопление. После прошлогоднего паводка жители по-настоящему боятся стихии и беспокоятся о том, чтобы бедствие не повторилось.

На программу противопаводковых мероприятий потратят 6 млрд. руб.

- Если помните, мы составили программу противопаводковых мероприятий на 6 миллиардов рублей. Нам их распределили на несколько лет, работы начались сразу же. В этом году мы освоили еще 860 миллионов, направленных на эти цели, поэтому работа идет, - заверил Владимир Владимиров. - Но давайте будем честны, если осадки будут в десятки раз превышать норму, как это было в прошлом году, то подтопления не избежать, несмотря ни на какие меры. Это природа. Поэтому к ноябрю-декабрю мы составим список районов, подверженных риску подтопления, чтобы все, кто живет там или собирается покупать дома, знали, что вода может прийти. Затронули и больную тему жителей, которые до сих пор не получили господдержку за утраченные дома. Последние пострадавшие от прошлогоднего наводнения - 17 семей из Левокумки пожаловались, что до сих пор бьются за сертификаты в суде. Губернатор ситуацию прояснил.

- Дело не в нашей нерасторопности, а в юридических вопросах. Это те люди, которые вместе делили одну жилплощадь. Когда в доме живут по две, три, четыре семьи. Им сложнее, ведь сертификат получается на всех один.

Очередной суд должен быть 23 сентября, и мы всячески постараемся, чтобы это заседание стало последним, положив конец данной проблеме.

О благоустройстве и ремонте больниц, школ и детсадов

Коснулся разговор проблем и успехов в социальной сфере. По словам главы края, финансирование важнейших программ постоянно растет, что благотворно сказывается на общем благосостоянии региона.

- Мы планируем продолжать все социальные программы, в том числе полюбившуюся всем «городскую среду». В этом году на благоустройство малых и больших муниципальных образований мы направили 738 миллионов рублей, в следующем году эта сумма будет еще больше за счет того, что Петровский и Изобильненский районы и Буденновский городской округ получат государственные гранты на эти цели, - рассказал губернатор.

Существенную поддержку получают и программы реконструкции важнейших соцобъектов, таких как детские сады, школы и больницы. На ремонт образовательных учреждений в год выделяется порядка 200 миллионов рублей. В 2018-м на эти средства меняют окна в 210 образовательных учреждениях, а в 40 проводится комплексный ремонт кровли.

В крае успешно реализуются многие программы, в рамках которых строят больницы и другие социально значимые объекты

На ремонт медицинских учреждений, в свою очередь, выделена максимальная для нашего края сумма в 1 миллиард рублей. В этом году на очереди находится Пятигорск, где будут отремонтированы детская и городская больницы, в следующем отремонтируем инфекционную, закончим работы в Изобильном и пойдем на восток края. Я постоянно бываю в разных городах и понимаю, насколько в этой сфере наша помощь необходима, поэтому финансирование будет выделяться в максимально возможных объемах, - пообещал Владимир Владимиров.

О поддержке бизнеса: рекордная сумма

Губернатор отметил, что серьезные средства будут выделяться и на программу поддержки предпринимательства. Учитывая, что 2019-й по предложению самого краевого главы станет Годом бизнеса, необходимо подкрепить эту инициативу рублем.

- Мы планируем на 2019 год увеличить сумму, выделяемую на прямую поддержку предпринимателей, до полумиллиарда. При том что в прошлом на эти цели не выделялось больше 40 миллионов. Ее мы отдадим фонду развития предпринимательства и будем адресно помогать самым ярким и инициативным бизнесменам.

О позитивных тенденциях в развитии говорит и тот факт, что Ставропольский край является полноправным участником всех существующих государственных программ, получая серьезные дотации на развитие от федерального центра.

- Особенно приятно констатировать, что мы попали в программу пространственного развития регионов. Согласно ей, по всей стране будет создано 40 агломераций, которые в буквальном смысле будут «напитываться» средствами, становясь привлекательными для инвесторов. И при том что на всем Северном Кавказе будет всего три таких территории опережающего развития, две из них будут располагаться именно в Ставропольском крае.

Это даст мощный толчок в экономическом развитии региона, - уверен Владимир Владимиров.

О молодых семьях: теперь до 40 лет

Острый вопрос, озвученный в ходе «Прямой линии», касался молодых семей, стоящих в огромной очереди на получение финансовой поддержки для приобретения жилья. Сейчас программа по-настоящему работает и более 1700 семей получат новые квартиры лишь в этом году. Однако несколько лет назад у государственных и краевых властей не было денег, чтобы помочь всем нуждающимся. Поэтому сейчас есть немало ставропольцев, которые просто «выросли» из возраста, в котором они могли рассчитывать на помощь.

В этом году более 1700 молодых семей на Ставрополье станут новоселамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я думаю, что это несправедливо, и мы приняли решение проработать проблему. Поэтому вышедшие из предельного возраста люди все равно получат свои сертификаты. Мы сейчас работаем над положением, которое включит в список всех таких ставропольцев от 36 до 40 лет. Это будет стоить нам около 200 миллионов рублей, но мы найдем средства, чтобы помочь нуждающимся.

КСТАТИ

По ходу прямого эфира губернатор решал многие вопросы в ручном режиме - звонил главам областей и районов, выдавал задания и «подзатыльники».

Таким образом была решена проблема мусорного оператора, не доезжавшего до дома пенсионерки из-за неасфальтированной дороги, внезапно переставшей ходить до краевого центра маршрутки, протекающей после капремонта крыши, обманутого «сатанистами» из ставропольского «Водоканала» ветерана и множество других вопросов.

Глава Ставрополья пообещал, что, если такой высокий интерес к прямым эфирам с ним сохранится, «Прямая линия» станет ежеквартальным мероприятием. Таким образом жители вместе с главой смогут решать самые острые проблемы и видеть реальный рост благосостояния родного края.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Помогут ли обманутым дольщикам?

Краевые власти ведут активную борьбу с нечистыми на руку застройщиками, но проблема обманутых дольщиков в крае решена не полностью. В этот раз под прицел попали две компании: «Крован-КМВ» и «СК-Капитал», работающие на территории Пятигорска и Ессентуков. История классическая: люди вложили средства и материнский капитал в долевое строительство, многие платят ипотеку, однако своих уютных квартир дольщики так и не увидели.

- Я взял на карандаш адреса домов и названия компаний. Будем работать, постараемся «прижать» застройщиков, чтобы проблема была решена и люди получили свои квартиры, - пообещал глава Ставрополья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего во время «Прямой линии» жители края оформили 9342 обращения к Владимиру Владимирову. Все они переданы губернатору для дальнейшего рассмотрения.