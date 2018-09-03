Главный тренер «Ахмата» ушел в отставку спустя четыре месяца после назначения
Главный тренер ФК «Ахмат» (Грозный) Игорь Ледяхов подал в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1).
Отметим, что Ледяхова назначили тренером грзненского клуба в мае этого года сразу после отставки его предшественника Михаила Галактионова. Под руководством Ледяхова грозненцы провели шесть матчей в премьер-лиге России, набрав всего семь очков.
Президент «Ахмата» Магомед Даудов уже сообщил в «ВК», что принял отставку Игоря Ледяхова и объявил о назначении Руслана Идигова временно исполняющим его обязанности.
- В определённый момент стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание контракта, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительными результатами команды, и по многим другим причинам, - прокомментировал отставку Президент «Ахмата» Магомед Даудов.
52-летний Игорь Ледяхов практически всю свою карьеру проработал в грозненском клубе, занимая здесь различные должности и тренерские посты.
Известно, что как на пост главного тренера грозненского футбольного клуба рассматриваются кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.
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