2018-09-03T08:15:27+03:00
Общество

Главный тренер «Ахмата» ушел в отставку спустя четыре месяца после назначения

Игорь Ледяхов почти всю свою карьеру проработал в грозненском клубе
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Игорь ЛедяховИгорь ЛедяховФото: Юрий САВЕЛЬЕВ
Изменить размер текста:

Главный тренер ФК «Ахмат» (Грозный) Игорь Ледяхов подал в отставку. Об этом он объявил на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1).

Отметим, что Ледяхова назначили тренером грзненского клуба в мае этого года сразу после отставки его предшественника Михаила Галактионова. Под руководством Ледяхова грозненцы провели шесть матчей в премьер-лиге России, набрав всего семь очков.

Президент «Ахмата» Магомед Даудов уже сообщил в «ВК», что принял отставку Игоря Ледяхова и объявил о назначении Руслана Идигова временно исполняющим его обязанности.

- В определённый момент стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание контракта, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительными результатами команды, и по многим другим причинам, - прокомментировал отставку Президент «Ахмата» Магомед Даудов.

52-летний Игорь Ледяхов практически всю свою карьеру проработал в грозненском клубе, занимая здесь различные должности и тренерские посты.

Известно, что как на пост главного тренера грозненского футбольного клуба рассматриваются кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Вся Россия - это Волга. Без глянца, но с думами о вечности": читатели обсуждают экспедицию «Комсомолки» по великой русской реке
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов за два лета проплыли на резиновой лодке от самых истоков Волги до Каспийского моря, чтобы понять, чем и как живет страна по обеим берегам [фото]
Новости 24
В Дагестане уволили чиновницу, работавшую без высшего образования
В Железноводске на День города выступят звезды 80-х - группа "Ottawan"
В КЧР наказали охотника из Ессентуков
Учебники для школ Дагестана купят за счет резервного фонда правительства РФ
На Ставрополье привезли первую партию вакцин против гриппа
В Нальчике заработало самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения
Фанаты "Анжи" требуют от властей Дагестана взять клуб на госфинансирование
Житель КБР открыл дома незаконное производство акциз на водку
В школы Ставрополья за парты сели 23 тысяч первоклассников
Телефонные мошенники едва не забрали у жительницы Ставрополья 45 тысяч рублей
Ставропольчанка выплатила кредит не своими деньгами
На Ставрополье пойман мужчина, жаривший в лесу коноплю
На Ставрополье уничтожили найденную в земле мину
Мэрия определила список объектов для благоустройства в 2019 году
Полиция изъяла у жителя КБР 300 тысяч поддельных акцизных марок