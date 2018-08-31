Безногий танцор лезгинки из Дагестана растрогал соцсети

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-31T14:37:13+03:00

Своей силой воли молодой человек заслужил признание мужчин и симпатии девушек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В социальных сетях набрало бешеную популярность видео с безногим мужчиной, танцующим на свадьбе в небольшом дагестанском селе. Люди называют видео трогательным и поразительным.

На кадрах видно, что гости становятся в традиционный круг. Но смельчаком, готовым пригласить дагестанских красавиц на танец оказывается безногий парень. Он ничуть не стесняется своего недостатка, а, лучезарно улыбаясь, бросается в пляс. Причём танцует традиционную лезгинку парень по-настоящему зажигательно, двигаясь всем телом. Чувствуя в нём потрясающую силу духа девушки с удовольствием становятся его партнёршами.

Оптимизм, жизнелюбие и сила воли парня потрясли многих пользователей. Видео набрало больше ста тысяч просмотров а комментарии восхищённых мужеством парня людей продолжают сыпаться.

— Настоящий горячий кавказский джигит! — Восхищаются в комментариях. — Какая потрясающая сила воли, какой дух! И никто не посмеет сказать, что это парень инвалид. Потому что инвалидами становятся лишь те, кто сдался, а он продолжает жить на полную!

Неудивительно, что на такого парня сразу появились красивые претендентки.

— Какой красивый, как искренне улыбается, как смеётся. Парень красавчик во всех смыслах! — Призналась в симпатии к молодому парню одна из пользовательниц.

Оказались в комментариях и профессиональные танцоры, которые по-достоинству оценили мастерство главного героя видео.

— Очень правильно двигается, хорошая техника, — гласит комментарий. — Видно, что он стремился к этому, готовился и часами тренировался танцевать без ног. И выглядит это действительно потрясающе. Истинный мужчина, браво!